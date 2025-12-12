본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

부산대학교, 2026학년도 수시모집 합격자 3297명 발표

영남취재본부 조충현기자

입력2025.12.12 17:22

시계아이콘00분 36초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

총 3419명 최종 선발… 충원율 99% 달성, 15∼17일 온라인 문서등록

부산대학교(총장 최재원)는 12일 2026학년도 수시모집 합격자 3297명을 확정·발표했다.


지난 11월 18일 발표한 음악학과·한국음악학과·무용학과·체육특기자 전형 합격자 122명을 포함하면 총 3419명이 최종 선발됐다.


전형 별 합격자는 ▲학생부교과전형 1037명 ▲지역인재 493명 ▲농어촌학생 133명 ▲학생부종합전형 671명 ▲종합 지역인재 169명 ▲종합 지역인재 저소득층 4명 ▲사회배려자 210명 ▲저소득층 91명 ▲특성화고교졸업자 11명 ▲특수교육대상자 22명 ▲논술전형 330명 ▲논술 지역인재 32명 ▲실기전형 79명 ▲실기 농어촌학생 8명 ▲실기 저소득층 5명 ▲실기 특성화고교졸업자 2명이다.


부산대는 수능최저학력기준이 적용되는 전형에서는 기준 충족자를 대상으로 전형요소 고득점순으로, 최저학력기준이 없는 전형에서는 전형요소 고득점순으로 각각 선발했다고 설명했다.


올해 수시모집 미충원 인원은 총 36명으로, 모집인원 대비 충원율은 99.0%를 기록했다. 이는 전년도 충원율(98.6%)보다 소폭 상승한 수치다.


수시모집 합격자는 12월 15일부터 17일까지 온라인 문서등록을 완료해야 한다. 또 부산대는 합격자와 함께 예비후보자를 공개했으며, 미등록에 따른 충원 합격자는 12월 18일, 20일, 23일 총 3차에 걸쳐 발표될 예정이다.


지금 뜨는 뉴스

AD

부산대 정시모집은 2025년 12월 29일부터 31일까지 진행되며, 가군 843명, 나군 704명, 다군 32명을 모집한다. 수시 이월 인원을 반영한 정시 최종 모집인원은 2025년 12월 26일 부산대 입학정보 홈페이지를 통해 안내될 예정이다.

부산대학교, 2026학년도 수시모집 합격자 3297명 발표 부산대학교.
AD



영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.12.0607:30
    한국인 참전자 사망 확인된 '국제의용군'…어떤 조직일까
    한국인 참전자 사망 확인된 '국제의용군'…어떤 조직일까

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 이현우 기자 우크라이나 전쟁에 참전했다가 사망한 한국인의 장례식이 최근 우크라이나 키이우에서 열린 가운데, 우리 정부도 해당 사실을 공식 확인했다. 우크라이나와 러시아 매체 등에서 우크라이나 측 국제의용군에 참여한 한국인이 존재하고 사망자도 발생했다는 보도가 그간 이어져 왔지만, 정부가 이를 공식적으로 확

  • 25.12.0513:09
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 김용태 국민의힘 의원(12월 4일) "계엄 1년, 거대 두 정당 적대적 공생하고 있어""장동혁 변화 임계점은 1월 중순. 출마자들 가만있지 않을 것""당원 게시판 논란 조사, 장동혁 대표가 철회해야""100% 국민경선으로 지방선거 후보 뽑자" 소종섭 : 김 의원님, 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 김용태 :

  • 25.12.0415:35
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(12월 3일) 소종섭 : 국민의힘에서 계엄 1년 맞이해서 메시지들이 나왔는데 국민이 보기에는 좀 헷갈릴 것 같아요. 장동혁 대표는 계엄은 의회 폭거에 맞서기 위한 것이었다고 계엄을 옹호하는 듯한 메시지를 냈습니다. 반면 송원석 원내대표는 진심으로

  • 25.12.0309:48
    조응천 "국힘 이해 안 가, 민주당 분화 중"
    조응천 "국힘 이해 안 가, 민주당 분화 중"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 조응천 전 국회의원(12월 1일) 소종섭 : 오늘은 조응천 전 국회의원 모시고 여러 가지 이슈에 대해서 솔직 토크 진행하겠습니다. 조 의원님, 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 요즘 어떻게 지내시나요? 조응천 : 지금 기득권 양당들이 매일매일 벌이는 저 기행들을 보면 무척 힘들어요. 지켜보는 것

  • 25.11.2709:34
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(11월 24일) 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'에 출연한 윤희석 전 국민의힘 대변인은 "장동혁 대표의 메시지는 호소력에 한계가 분명해 변화가 필요하다"고 진단했다. 또한 "이대로라면 연말 연초에 내부에서 장 대표에 대한 문제제기가 불거질 것"이라고 내다봤다. 한동훈 전

이시각 랭킹 뉴스

17:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기