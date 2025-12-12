부산대학교, 2026학년도 수시모집 합격자 3297명 발표

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

총 3419명 최종 선발… 충원율 99% 달성, 15∼17일 온라인 문서등록

부산대학교(총장 최재원)는 12일 2026학년도 수시모집 합격자 3297명을 확정·발표했다.

지난 11월 18일 발표한 음악학과·한국음악학과·무용학과·체육특기자 전형 합격자 122명을 포함하면 총 3419명이 최종 선발됐다.

전형 별 합격자는 ▲학생부교과전형 1037명 ▲지역인재 493명 ▲농어촌학생 133명 ▲학생부종합전형 671명 ▲종합 지역인재 169명 ▲종합 지역인재 저소득층 4명 ▲사회배려자 210명 ▲저소득층 91명 ▲특성화고교졸업자 11명 ▲특수교육대상자 22명 ▲논술전형 330명 ▲논술 지역인재 32명 ▲실기전형 79명 ▲실기 농어촌학생 8명 ▲실기 저소득층 5명 ▲실기 특성화고교졸업자 2명이다.

부산대는 수능최저학력기준이 적용되는 전형에서는 기준 충족자를 대상으로 전형요소 고득점순으로, 최저학력기준이 없는 전형에서는 전형요소 고득점순으로 각각 선발했다고 설명했다.

올해 수시모집 미충원 인원은 총 36명으로, 모집인원 대비 충원율은 99.0%를 기록했다. 이는 전년도 충원율(98.6%)보다 소폭 상승한 수치다.

수시모집 합격자는 12월 15일부터 17일까지 온라인 문서등록을 완료해야 한다. 또 부산대는 합격자와 함께 예비후보자를 공개했으며, 미등록에 따른 충원 합격자는 12월 18일, 20일, 23일 총 3차에 걸쳐 발표될 예정이다.





부산대 정시모집은 2025년 12월 29일부터 31일까지 진행되며, 가군 843명, 나군 704명, 다군 32명을 모집한다. 수시 이월 인원을 반영한 정시 최종 모집인원은 2025년 12월 26일 부산대 입학정보 홈페이지를 통해 안내될 예정이다.

