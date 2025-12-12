남양주시, 전국 첫 건설현장 '안전보건센터' 개관…LH·병원 등과 MOU 체결

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

남양주 왕숙 건설현장, 근로자 생명 보호

LH·산업보건협회·한양병원과 협약 체결

정기검진·응급처치 등건설근로자 의료지원체계 강화

경기 남양주시(시장 주광덕)는 12일 진접읍 연평리 소재 남양주왕숙안전보건센터에서 1차 개관식을 열고 LH·대한산업보건협회·남양주한양병원과 함께 건설근로자의 건강과 생명 보호를 위한 안전보건센터 업무협약(MOU)을 체결했다.

남양주시가 LH·대한산업보건협회·남양주한양병원과 함께 건설근로자의 건강과 생명 보호를 위한 안전보건센터 업무협약(MOU)을 체결하고 있다(사진 왼쪽부터 백헌기 대한산업보건협회장, 이상조 LH 스마트건설안전본부장, 주광덕 시장, 장진혁 남양주한양병원장), 남양주시 제공

이번 협약은 반복되는 중대재해를 줄이고, 건설현장 내 안전사고와 건강 문제에 신속히 대응할 수 있는 공공주도의 지원체계를 마련하기 위해 추진됐다. 공공 건설현장에 보건·응급기능을 갖춘 센터를 구축한 것은 이번이 전국 최초다.

협약식에는 주광덕 시장을 비롯해 이상욱 LH 사장직무대행, 백헌기 대한산업보건협회장, 장진혁 남양주한양병원장 등 주요 인사가 참석했으며 △사업 안내 △협약 체결 △응급처치 모의훈련 참관 등의 순서로 진행됐다.

이번 협약을 통해 시와 협약기관들은 안전보건센터의 안정적 운영을 위해 사전에 협력체계를 마련하고, 향후 현장 내 산업재해 예방과 근로자의 건강 증진에 실질적 효과를 거둘 것으로 기대된다.

협약 내용에는 △현장 건강검진 시행 및 운영체계 협력 △건설현장 응급의료 대응과 이송체계(핫라인) 구축 △검진 유소견자 및 사고 환자 치료 등 사후관리 공동 수행 △노동질환 예방 교육·캠페인 추진 등이 포함됐다.

주광덕 시장이 12일 진접읍 연평리 소재 남양주왕숙안전보건센터 1차 개관식에서 축사를 하고 있다. 남양주시 제공

시는 재난·안전 협력체계 및 행정 지원을 담당하며, LH는 센터 운영 전반과 응급의료 핫라인을 관리한다. 한양병원은 응급처치 및 질환 치료를, 산업보건협회는 정기·출장 건강검진을 수행한다.

주광덕 시장은 "이번 업무협약은 지자체와 건설·보건·의료 분야 전문기관이 협력체계를 구축해 운영되는 안전보건센터를 바탕으로, 건설근로자의 안전과 건강을 최우선으로 하는 기반을 마련했다는 점에서 의미가 크다"고 밝혔다.





센터는 이날부터 의료시설 운영을 시작했으며, LH는 오는 3월 중 내부 시설과 운영체계를 모두 갖춘 뒤 2차 개관식을 열 계획이다.





남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

