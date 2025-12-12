국립부경대 웨하스 팀, ‘양자내성암호 전환 기술 공모전’ 우수상

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

ML-KEM 기반 초경량화 기술, 제한된 환경서 구현

국립부경대학교 보안시스템반도체 연구실 학생들로 구성된 웨하스(WeHaas) 팀(지도교수 최필주)이 '양자내성암호 전환 기술 공모전'에서 우수상을 수상했다.

웨하스 팀은 한국지능정보사회진흥원, LG유플러스, 크립토랩이 공동 개최한 이번 공모전에서 임베디드 및 저전력 환경을 고려한 ML-KEM 최적화 기술을 제안해 높은 평가를 받으며 상금 200만원의 우수상을 차지했다.

이 공모전은 양자컴퓨팅 시대 도래에 대비해 차세대 보안기술인 양자내성암호(PQC)의 실제 적용 가능성을 검증하고 유망 인재를 발굴하기 위해 전국 단위로 진행됐다. 참가자들은 PQC 통합 및 검증 기능을 제공하는 'PQC 마이그레이션 플랫폼'을 활용해 과제를 수행, 기술의 신뢰성과 실효성이 심사 기준이 됐다.

웨하스 팀은 인공지능융합학과 우상원·정윤혁 석사과정생, 정보보호학과 졸업생 Ludivine Esther Makafui, 컴퓨터·인공지능공학부 3학년 김동환 학생으로 구성, 국립부경대 소프트웨어융합혁신원(원장 송하주)의 지원 아래 공모전에 참여해 우수한 성과를 거뒀다.

팀은 이번 과제를 수행하면서 △계수 단위 On-the-fly 처리 방식을 적용해 불필요한 메모리 사용을 최소화하고 △메모리 재사용 구조 설계를 통해 알고리즘 전체의 초경량화를 달성하고 △해시 함수 Keccak을 경량 블록암호 Ascon으로 대체해 연산 효율을 크게 높였다. 이를 통해 사물인터넷(IoT) 기기, 모바일 기기, 스마트 디바이스 등 연산·메모리 자원이 제한된 환경에서도 양자내성암호 적용이 가능하다는 기술적 가능성을 제시해 심사위원단으로부터 높은 실용성을 인정받았다.





국립부경대 소프트웨어융합혁신원은 이번 수상 성과를 계기로 AI·보안·양자 분야에서 융합형 인재를 양성하기 위한 다양한 교육·연구 지원을 확대해 나갈 계획이라고 말했다.

국립부경대 웨하스 팀이 ‘양자내성암호 전환 기술 공모전’ 우수상을 받고 기념촬영하고 있다.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

