의정부시, 신곡2동 주민센터서 올해 현장시장실 마무리

경기 의정부시(시장 김동근)는 12일 신곡2동 주민센터에서 올해 마지막 '현장 시장실'을 열고 시민들과 만나 소통하는 시간을 가졌다.

김동근 시장이 12일 신곡2동 주민센터 현장시장실에서 시민과 소통하고 있다. 의정부시 제공

김동근 의정부시장은 상담에 앞서 현장시장실에 찾아온 시민들에게 그간 접수된 민원 사항과 신곡2동의 주요 현안 등에 대해 설명했다.

이날 현장시장실에서는 ▲만가대사거리 교통체증 해소 건의 ▲청년 및 장애인 일자리 확충 ▲경기도 광역이동지원센터 배차시스템 개선 ▲정보도서관 환경 개선 및 이용시간 확대 등에 관한 이야기가 오갔다.

김동근 의정부시장은 "올 한 해도 현장 곳곳을 다니며 다양한 형태로 많은 분을 만나 소통하고 불편한 부분을 해소하기 위해 노력해왔다"며 "오늘도 이렇게 함께해주셔서 너무 감사드리고 앞으로도 꾸준히 현장에서 시민들의 의견을 경청하고 해결 방안을 찾아가도록 하겠다"고 말했다.





한편, 내년 첫 현장시장실은 1월 23일 호원2동 주민센터에서 운영될 예정이다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

