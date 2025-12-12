대구상의 군위군사무소 개소식…연 매출액 100억 이상 기업 13곳 가입

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

대구상공회의소(회장 박윤경)는 12일 오전 11시 30분 농협중앙회 군위군지부에서 '대구상공회의소 군위군사무소' 개소식을 개최하고 군위 지역 기업지원 활동에 나섰다.

이번 군위군사무소 개소는 군위군의 대구 편입 이후 변화한 행정·경제권에 선제적으로 대응하고 지역 기업의 현장 목소리에 밀착한 지원체계를 구축하며 군위 경제 활성화의 기반을 마련하기 위함이다.

이날 개소식에는 박윤경 대구상공회의소 회장을 비롯해 홍성주 대구시 경제부시장, 김진열 대구시 군위군수, 이재화 대구시의회 부의장, 최규종 대구시 군위군의회 의장, 박창석 대구시의회 문화복지위원회 위원장, 박영철 농협중앙회 군위군지부장, 군위·효령 농공단지협의회 관계자, 이상길 대구상공회의소 상근부회장 등 지역 주요 기관장이 참석해 군위군사무소 출범을 축하하며 대구-군위 상생 협력에 대한 높은 기대감을 표했다.

박윤경 회장은 "군위군은 예로부터 삼국유사의 고장으로서 유서 깊은 역사와 문화가 살아 숨 쉬는 곳이며, 경북 내륙 교통의 중심지로 중요한 역할을 해왔다"며 "군위군사무소는 기업 현장을 직접 찾아 목소리를 듣고, 기업 간 네트워크를 활성화하며, 어려움을 함께 해결하는 현장 중심의 사무소로 운영될 것"이라고 강조했다. 또한 "대구와 군위의 산업 협력을 더욱 확대하여 지역 기업의 성장과 군위 경제 발전에 실질적인 힘이 되겠다"고 밝혔다.

대구상공회의소는 이미 지난 4월 군위문화관광재단과 업무협약을 체결하고 군위 사유원 등 관광자원 홍보 협력 등 다양한 교류를 이어온 바 있다. 앞으로 이번 사무소 개소를 계기로 군위군 지역 기업과의 소통과 지원을 강화하고, 지역 산업의 성장 기반을 체계적으로 마련해 나갈 계획이다.





대구상의 군위군사무소는 군위군 군위읍 농협중앙회 군위지부 2층에 사무실을 두고 회원사는 연 매출액 100억원이 넘는 기업 13곳인 것으로 알려졌다.





