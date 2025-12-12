본문 바로가기
신안군, 감사원 초청 '공직자 적극행정 설명회'

호남취재본부 정승현기자

입력2025.12.12 16:46

책임 부담 덜고 혁신 행정 추진

신안군, 감사원 초청 '공직자 적극행정 설명회' 군이 감사원 초청 강의를 통해 적극행정에 대한 교육을 실시했다. 신안군 제공
전남 신안군이 공직자의 적극적인 업무 추진을 지원하기 위해 감사원과 함께 적극행정 지원제도 설명회를 열었다.


군은 지난 12일 신안군청 공연장에서 '찾아가는 적극행정지원 설명회'를 개최하고, 공직자가 공익을 위해 성실하고 적극적으로 업무를 처리한 경우 고의나 중대한 과실이 없을 때 책임을 면제하거나 감경받을 수 있는 적극행정 지원제도를 안내했다.


이날 설명회에는 감사원 적극행정총괄담당관실 오세석 수석감사관이 강사로 나서 ▲적극행정 지원 ▲적극행정 면책 ▲사전컨설팅 제도 ▲모범공직자 선발 ▲혁신지원형 감사 등 감사원의 적극행정 지원제도 전반을 사례 중심으로 설명했다.


특히 현업 공직자들이 실제 업무 과정에서 겪는 상황을 바탕으로 한 유형별 사례를 통해 제도 이해도를 높이고, 불합리한 규제 개선과 적극적으로 일하는 조직문화 확산의 필요성을 강조했다.


김대인 신안군수 권한대행 부군수는 "공직자들이 규정에 얽매여 소극적으로 일하기보다 군민의 입장에서 문제를 해결하려는 창의적이고 적극적인 자세를 가질 수 있도록 지원하는 것이 중요하다"며 "이번 설명회를 계기로 공직자들이 적극행정 지원제도를 정확히 이해하고, 군민이 체감할 수 있는 혁신 행정을 자신감 있게 추진하길 기대한다"고 말했다.


군은 앞으로도 적극행정 우수 공무원에 대한 우대 방안을 확대하고 제도적 지원을 강화해, 책임 걱정 없이 소신껏 일하는 조직문화를 정착시켜 나갈 계획이다.




호남취재본부 정승현 기자 koei9046@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

