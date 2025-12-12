본문 바로가기
홍천교육지원청, '너브내 하이스쿨 스텝업' 개최…중·고 전환기 이음교육 지원

이종구기자

입력2025.12.12 16:23

강원도 홍천교육지원청(교육장 문선옥)은 12일부터 30일까지 관내 중학교 3학년 학급 중 신청을 통해 선정된 총 15학급 233명의 학생을 대상으로 '2025학년도 중-고 전환기 이음교육 '너브내 하이스쿨 스텝업!'을 개최한다.

홍천교육지원청, '너브내 하이스쿨 스텝업' 개최…중·고 전환기 이음교육 지원
'너브내 하이스쿨 스텝업!'은 새로운 학교생활을 맞이하는 학생들과 함께 외치는 '안녕, 학교!'라는 환영의 인사와 '고등학교'의 의미를 중의적으로 담은 것으로, 중학교에서 쌓아온 배움과 경험을 바탕으로 고등학교 생활에 자연스럽게 도약하며 한 단계 성장하기를 바라는 '스텝업'의 메시지를 담고 있다.


본 프로그램은 관내 고등학교 교사가 중학교를 방문하여 △알고 가자, 고교학점제 △미리 듣는 고등학교 생활 이야기를 주제로 특강을 운영함으로써 중·고 학교급 간 연계 교육과정 운영을 지원한다.


특히 '질문이 있는 특강' 방식으로 운영하여 학생들의 궁금증을 해소하고, 고등학교 입학 초기 학교생활에 대한 이해도와 적응력을 높이는 데 중점을 두고 있다.


문선옥 교육장은 "학생 성장 중심의 내실있는 학교급 전환기 이음교육을 통해 관내 중학생들이 학교급에 따른 변화에 대한 이해를 바탕으로 자기주도적인 미래 설계에 한걸음 더 다가가는 계기가 되기를 바란다"며 "앞으로도 관내 중학생들이 고등학교 생활에 대한 걱정과 불안보다 기대와 설렘으로 입학을 준비하고 행복한 학교생활을 이어갈 수 있도록, 내년에는 관내 모든 중학교가 참여할 수 있는 전환기 이음교육으로 확대 운영하겠다"고 말했다.




홍천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
