강원도교육청, 상업계고 교장단 협의회·상업경진대회 평가회 개최

강원 상업계고, 실전형 실무 능력 강화·취업 지원 체계 논의

강원특별자치도교육청은 12일 고성 델피노 리조트에서 상업계 고교 교육 발전을 위한 '상업계고 교장단 협의회 및 제15회 상업경진대회 평가회'를 개최했다.

강원특별자치도교육청은 12일 고성 델피노 리조트에서 상업계 고교 교육 발전을 위한 '상업계고 교장단 협의회 및 제15회 상업경진대회 평가회'를 개최하고 있다. 강원도교육청 제공

이번 평가회는 상업계열 전문 분야 학생들의 역량 강화를 지원하고, 상업경진대회의 효율적 운영을 통한 학교 활성화 방안을 논의하기 위해 마련됐다.

행사에는 도내 상업계열 특성화과 설치 고등학교 교장 및 담당 부장교사, 도교육청 직업교육 담당 장학관과 장학사, 상업경진대회 전담팀 등 총 30여 명이 참석했다.

참석자들은 제15회 상업경진대회 운영 성과와 우수 지도 사례를 공유하고, 학생들의 실무 능력 향상과 진로·취업 지원 체계 강화를 위한 협력 방안을 심도 있게 논의했다.

특히 지도교사 평가회에서는 취업설계프리젠테이션 부문 교육부장관상을 입상한 학생을 지도한 동해상업고 김윤호 교사가 우수 지도 사례를 발표해, 학생 개별 역량 중심의 실전형 지도 전략을 소개했다. 이어서 상업계 발전 방향과 제16회 상업경진대회(2026) 지도 방안 협의를 통해 상업교육의 정체성을 강화하고 실질적 변화를 모색하는 시간을 가졌다.

강원특별자치도교육청은 이번 평가회를 통해 상업정보 분야 재능 학생을 조기에 발굴·육성하고, 현장 중심 실무 능력 향상을 바탕으로 취업 및 진로지도 체계를 강화하는 한편, 경진대회 운영을 통해 상업교육의 정체성과 경쟁력을 높일 것으로 기대하고 있다.





김성래 중등교육과장은 "상업계 고교 간 연대와 협력 체제가 강화되어 학생들에게 실제 도움이 되는 실무 교육이 확대될 수 있도록 지속적으로 지원하겠다"고 밝혔다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

