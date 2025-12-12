대구 남구·서구 자살률 최상위권, 대구시는 6년연속 자살예상 우수 지자체 선정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

윤영애 시의원 대책마련 촉구

'상받는 행정' 벗어나라 당부

대구시의회 윤영애 의원(국민의힘·남구2)은 오는 15일 제321회 정례회 제3차 본회의 5분자유발언을 통해 대구시의 대표적 인구감소지역인 남구, 서구의 맞춤형 '자살, 고독사' 예방 대책 마련을 촉구한다.

국회 보건복지위원회 소속 김선민 의원이 통계청 자료를 통해 인구감소지역과 그 외 지역의 자살률을 비교한 결과, 2024년 기준 인구감소지역의 인구 10만 명당 자살률 평균은 36.3명으로 비인구감소지역 29.5명보다 무려 20% 이상 높은 것으로 나타났다.

윤영애 대구시의원

특히 대구의 인구감소지역인 남구와 서구는 인구 10만명당 자살률이 37.3명과 36.2명으로 나타나 각각 전국 구 순위 3위와 5위라는 최상위권의 자살률을 기록했다.

윤 의원은 "이처럼 현실은 심각한 상황임에도 불구하고 대구시는 지난 9월, 6년 연속 자살예방사업 우수 지자체로 선정됐다"며, "이는 대구시의 보편적 자살예방사업들이 행정적 성과를 인정받는 것과 별개로 인구감소지역에서는 자살예방 효과가 한계를 드러내며 제대로 작동하지 않고 있음을 의미한다"고 지적한다.

윤 의원은 이어 "인구감소지역에서 자살률이 높고 대구의 고독사가 증가하는 근본 원인은 고령화와 빈곤, 그리고 사회적 고립이라는 삼중고가 겹쳐졌기 때문"이라고 전하며, "실제로 남구의 매입임대주택 보급 현황을 살펴보면 LH 매입임대주택은 1950호, 대구도시개발공사 매입임대주택은 667호로 나타나 9개 구군 중 남구의 비중이 가장 높았다"고 강조한다.





윤영애 의원은 "대구시가 이제 '상을 받는 행정'을 넘어, 생명을 지키는 행정으로 나아갈 수 있도록 인구감소지역의 특성을 고려한 맞춤형 자살고독사 예방대책을 적극적으로 마련해 주길 바란다"고 당부하며, △인구감소지역 특성에 맞는 사회적 고립 가구 전수조사 실시 △전수조사를 통해 발굴한 고위험 가구들을 대상으로 원스톱 통합지원 시스템 구축 △공동체 복원을 통한 사회적 안전망의 근본적 강화를 촉구할 예정이다.





영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr

