정기선 HD현대 회장, 김장 봉사에 수육 들고 깜짝 등장

심성아기자

입력2025.12.12 15:51

'젊은 리더십'…임직원 소통·현장경영

정기선 HD현대 회장이 임직원들의 김장 나눔 봉사에 수육을 들고 깜짝 등장했다. 젊은 리더십으로 남다른 행보를 보인다는 평가가 나온다.

정기선 HD현대 회장, 김장 봉사에 수육 들고 깜짝 등장 지난 5일 경기도 판교 HD현대 글로벌연구개발(R&D)센터에서 진행된 '김장 나눔 봉사'에 정기선 HD현대 회장이 수육을 들고 방문했다. HD현대 인스타그램
12일 HD현대에 따르면 지난 5일 경기도 판교 HD현대 글로벌연구개발(R&D)센터에선 '김장 나눔 봉사'가 진행됐다. 올해 봉사에는 추첨을 통해 선정된 임직원과 임직원의 할머니, 부모님, 배우자, 자녀 등 총 32명이 참여했다.


특히 올해 행사에는 흑백 요리사에 출연한 '급식대가' 이미영 셰프가 참여해 고구마 김치 레시피와 김장 노하우를 전수했다.


김장이 끝난 후 이 셰프의 수육 레시피를 배운 정 회장은 임직원들을 위해 수육을 준비하고 등장했다. 정 회장은 일찍부터 임직원과의 소통을 강조해 왔다. 평소 사내 행사에 자주 참여했고, 현장 경영에도 적극적이다. 직원들의 애로사항을 직접 묻기 위해 사무실로 도넛을 사 들고 찾아가기도 했다. 정 회장은 이날도 임직원들과 함께 식사하며 응원의 마음을 전했다.


HD현대는 이날 김장한 김치를 포함해 총 7000㎏의 김치를 전국 아동생활시설과 경기도 성남 지역의 어려운 이웃들에게 전달했다. HD현대중공업과 HD현대건설기계 부문도 각각 '사랑의 김장 나눔 행사'를 개최해 김장 김치 6000상자, 2400상자를 어려운 이웃에게 전했다.




심성아 기자 heart@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

