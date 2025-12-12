서울시, 과장급 34명 승진… 행정직 女 비중 확대

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

주요 시책·격무부서 관리자 발탁

승진 예정자 14명 중 6명 여성

서울시가 주요 시책 추진 과정에서 탁월한 성과를 낸 5급 공무원 34명을 12일 과장급(4급) 승진 예정자로 내정했다. 시는 승진자를 포함해 2026년 상반기 국과장급 이상 전보를 시행할 예정이다.

곽종빈 서울시 행정국장은 "이번 승진 인사는 주요 시책을 추진하는 사업부서와 격무부서 및 시정을 뒷받침해 온 지원부서에서 성과를 창출한 간부를 두루 고려했다"고 밝혔다.

이어 "눈여겨볼 부분은 행정직 승진 예정자 14명 중 6명이 여성으로 서울시에 능력있는 여성관리자가 점차 늘어나고 있다는 점이다"며 "서울시는 향후에도 격무부서 등에서 묵묵히 근무하며 쌓은 전문성을 바탕으로 보다 나은 행정서비스를 제공하기 위해 끊임없이 노력하는 인재를 적극 발탁할 것"이라고 설명했다.

◆행정직 4급 승진 예정

▲홍보담당관 김현정 ▲저출생담당관 최인성 ▲외국인이민담당관 박은숙 ▲기획담당관 이순영 ▲복지정책과 김유진 ▲교통정책과 이봉희 ▲기후환경정책과 이홍석 ▲관광정책과 남규하 ▲보건의료정책과 백명철 ▲소상공인정책과 윤선희 ▲총무과 승효선 ▲주택정책과 우성탁 ▲균형발전정책과 김인겸 ▲서울아리수본부 문병기

◆과학기술·연구직 4급 승진 예정





▲도시기반시설본부 조기성 ▲생활환경과 김태환 ▲동물보호과 배진선 ▲보건의료정책과 함현진 ▲보건의료정책과 유희정 ▲건강관리과 민선정 ▲정신건강과 김영인 ▲도로계획과 백대열 ▲지하안전과 김영호 ▲도시공간전략과 김학선 ▲공공주택과 김영희 ▲도시기반시설본부 권순환 ▲서울아리수본부 이경훈 ▲강북구 김종우 ▲총무과 이승준 ▲주거정비과 김지호 ▲도시정비과 곽명희 ▲도시기반시설본부 김현래 ▲공간정보과 이봉주 ▲서울물연구원 김상은





배경환 기자 khbae@asiae.co.kr

