李대통령 "세종 집무실·국회 의사당 건립 일정 앞당겨달라"

이재명 대통령이 대통령 세종 집무실 건립 일정을 앞당겨달라고 주문했다. 대통령 집무실은 2030년 완공을 목표로 추진 중이다.

이 대통령은 12일 세종컨벤션센터에서 행정중심복합도시건설청으로부터 업무 보고를 받고 "건립을 조금 더 서둘러야 할 것 같다"며 "일정을 당겨달라"고 요청했다.

그러면서 이 대통령은 "대통령 선거를 하면서 아마도 용산에 있다가 청와대로 잠깐 갔다가 퇴임식을 세종에서 할 것 같다고 여러 차례 이야기했다"며 "2030년 세종에 대통령 집무실을 지으면 잠깐 얼굴만 보고 가는 것"이라고 말했다.

국회 세종의사당 완공 시기도 늦다고 지적했다. 국회 세종의사당은 2029년을 목표로 건립이 추진 중이다. 이 대통령은 "예상 시기는 행정 절차상 불가피할 것인지, 아니면 속도 조절을 하는 것인가"라고 언급했다.

이에 강주엽 청장은 "속도 조절은 아니다. 설계 2년, 공사 2년을 잡았다"며 2030년 준공 목표도 도전적인 공정관리가 필요한 게 현실이라고 답변했다.





이 답변에 이 대통령은 "서두르면 좋겠다는 말씀을 드린다. 그러나 너무 무리할 필요는 없다"고 말했다.





임철영 기자 cylim@asiae.co.kr

