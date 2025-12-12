합포구 오동동주민자치회, 어르신과 함께한 시 낭송회 성료

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

무대 위에서 다시 피어난

어르신들의 꿈과 자존감



경남 창원특례시 마산합포구 오동동주민자치회 주민 80여명이 참석한 가운데 오동동행정복지센터 3층 다목적홀에서 어르신과 함께하는 시낭송회 행사를 열었다.

오동동 어르신들 시 낭송회 단체 사진.

지난 11일 열린 시낭송회는 관내 경로당의 어르신들과 오동동 자생단체장, 주민자치위원 등이 함께한 가운데, 오동동 주민자치프로램 노래교실 강사의 축하공연이 더해져 연말의 분위기를 더욱 풍성하게 만들었다. 낭송 참가자는 관내 경로당에서 추천받은 어르신 10명이 무대에 올랐으며 삶의 소중한 경험이 담긴 시를 낭송해 청중에게 깊은 감동을 선사했다.

또한 조일용 오동동장은 행사 마무리 순서로 박노해 시인의 「서로가 길이 되어가는 것」을 정성스럽게 낭독하며, 조용하지만 깊은 울림이 있는 시구들로 어르신들과 함께 마음을 나누는 시간을 가졌다.

조일용 오동동장은 "서로가 서로에게 작은 힘이 되고, 길이 되어주는 삶이 얼마나 소중한지 다시 한 번 느끼게 되는 자리였다"며 "오늘 이 시간이 어르신들의 남은 삶의 여정에 따뜻한 위로와 용기가 되었으면 한다"고 소감을 밝혔다.





김성욱 오동동 주민자치회장은 "우리 어르신들께서 삶의 소중한 순간과 지혜를 시에 담아 낭송하시는 모습에 큰 감동을 받았다"며 "앞으로도 어르신들이 무대에서 자신을 표현하고 자신감을 얻을 수 있는 자리를 꾸준히 마련하겠다"고 말했다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr

