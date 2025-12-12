최휘영 장관 'TGA 게임상' 넥슨 엠바크 스튜디오에 축전

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

최휘영 문화체육관광부 장관이 12일 미국 '더 게임 어워드(TGA)'에서 '최고의 멀티 플레이어 게임상'을 받은 '엠바크 스튜디오(넥슨)'와 '최고의 e스포츠 선수상'을 받은 쵸비 정지훈 선수에게 축전을 보내 축하와 격려의 뜻을 전했다.

엠바크 스튜디오는 넥슨의 자회사로 지난 10월30일 출시된 익스트랙션 슈팅 게임 '아크 레이더스'를 개발했다.

최휘영 문화체육관광부 장관 [사진 제공= 문화체육관광부]

최휘영 장관은 아크 레이더스 개발진에게 "이번 수상은 독창적인 예술성과 세계관, 뛰어난 게임성에 기반한 높은 몰입감을 바탕으로 한국 게임산업의 경쟁력과 창의성을 세계 무대에 다시 한번 각인시킨 값진 성과"라고 격려했다. 쵸비 정지훈 선수에게는 "눈부신 실력과 기량, 끊임없는 자기 발전을 통해 수년간 세계 최고 수준의 경기력을 꾸준히 증명해 온 정지훈 선수의 노력이 맺은 값진 결실"이라며 "e스포츠 종주국으로서의 한국 e스포츠의 위상을 다시 한번 세계에 알린 쾌거"라고 축하했다.





2014년부터 미국에서 개최한 TGA는 게임계의 오스카상으로 불린다. 한국 게임이 이 시상식에서 수상한 것은 2017년 '배틀그라운드' 이후 처음이다. e스포츠 선수로는 2017년·2023년·2024년에 페이커 이상혁 선수, 2020년에 쇼메이커 허수 선수가 수상한 바 있다.





박병희 기자 nut@asiae.co.kr

