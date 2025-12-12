명재욱 KAIST 교수, 한국인 최초 'AAEES 40세 미만 차세대 환경공학 리더' 선정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

온실가스 생분해성 플라스틱 전환 연구…국제 환경공학계 인정 차세대 리더

명재욱 한국과학기술원(KAIST) 건설및환경공학과 교수가 미국 환경공학·과학 아카데미(AAEES)가 선정하는 '40세 미만 차세대 환경공학 리더(40 Under 40)'에 한국인 최초로 이름을 올렸다. AAEES는 매년 연구성과, 사회적 기여, 교육적 리더십을 종합 평가해 차세대 환경공학 연구자를 선정하는 세계 최고 권위 기관으로, 한국 연구자의 수상은 이번이 처음이다. 시상식은 2026년 4월 워싱턴 D.C.에서 열린다.

명재욱 KAIST 건설및환경공학과 교수. KAIST 제공

이번 선정은 명 교수가 온실가스인 메탄(CH₄)과 이산화탄소(CO₂)를 생분해성 플라스틱과 고부가가치 바이오 소재로 전환하는 기술을 선도해 온 성과가 높이 평가된 결과다. 플라스틱 쓰레기와 온실가스 문제를 동시에 해결할 수 있는 새로운 지속가능 기술 패러다임을 제시했다는 점에서 학계·산업계의 주목을 받았다.

그의 연구팀은 환경미생물학과 재료과학을 융합해 온실가스를 소재로 바꾸는 미생물 대사제에 기술, 합성과 분해 효율을 높이는 촉진 공정, 산업 현장 적용을 위한 파일럿 공정 엔지니어링 등 핵심 기술을 확보했다. 이를 기반으로 해양 자연 분해 코팅, 바이오 기반 전자 소자, 산업용 3D 프린팅 필라멘트 등 다양한 응용 제품을 개발하며 기초 연구에서 산업화까지 이어지는 '전주기 혁신 모델'을 구축했다.

또한 그의 지도 아래 배출된 학생들이 미국화학회(ACS) 환경화학 우수 대학원생상, 대통령과학장학금, 머크 이노베이션 컵, 대한민국 인재상 등 국내외 주요 상을 받으며 차세대 연구자로 성장한 점도 교육·리더십 측면에서 높은 평가를 받았다. 산업체 협력, 특허, 공공자문 등 사회적 확장 활동도 왕성하게 이어가고 있다.

'40세 미만 차세대 환경공학 리더 선정 프로그램 40 Under 40 Recognition Program' 환경공학·과학 분야 차세대 리더를 선발하는 국제 시상 프로그램 이미지. KAIST 제공

"온실가스 문제 해결과 지속가능 기술 개발에 더욱 매진하겠다"

명 교수는 KAIST 학사(2011) 후 미국 스탠퍼드대에서 석·박사 학위를 취득(2014·2016)했으며, 펜실베이니아주립대 박사후연구원, SMU 교수를 거쳐 2019년 KAIST에 부임했다. 현재는 스탠퍼드대 방문교수(2024~2025)로도 활동하며 국제 공동연구에 참여하고 있다.

AAEES 선정위원회는 "명재욱 교수는 기술적 혁신성과 사회적 책임, 교육 리더십을 고루 갖춘 연구자이자 환경공학의 새로운 영역을 개척한 혁신가"라고 평가했다.





명 교수는 "학생들과 함께 도전하며 이뤄낸 성과"라며 "지속가능한 자원순환 기술로 인류와 지구의 미래에 기여하겠다"고 소감을 밝혔다.





김종화 기자 justin@asiae.co.kr

