본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

"하청노동자 처우 개선"… 파라다이스호텔 부산, 원하청 상생 우수사업장 고용부장관상

영남취재본부 김용우기자

입력2025.12.12 15:22

시계아이콘00분 50초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

전용 락커룸 등 휴게시설 정비, 특별상여금 지원

"부산고용노동청·하도급 가이드라인 준수 협약"

파라다이스 호텔 부산이 사내 하도급 근로자 복지 증진에 힘쓴 공로로 원하청 동반성장 모범 기업에 선정됐다.


파라다이스 호텔 부산은 지난 10일 열린 '2025년 원하청 상생 및 차별없는 일터 조성 우수사업장 시상식'에서 고용구조 개선(원·하청 상생협력) 분야 고용노동부 장관상을 수상했다고 12일 알렸다.


원하청 고용구조를 개선하고 직장 내 차별을 없애기 위해 노력한 사업장을 포상하기 위해 이번 시상 행사가 마련됐다.


이 호텔이 수상한 고용구조 개선 분야는 하청업체변경 시 고용승계 관행을 형성하고 원청의 성과를 하청 노동자에게 성과금이나 복리후생 등 형태로 공유해 원하청이 함께 성장하는 구조를 만든 기업에 수여된다.


파라다이스 호텔 부산은 하청노동자들의 복지시설을 개선하는 등 실질적인 처우 개선에 힘쓰고 원하청 공동 안전조치를 구축한 점을 높이 평가받았다.


호텔 측은 하청업체에 비용을 지원해 협력사 전용 라커룸을 만들고 식사쿠폰, 특별 상여금을 지원했다. 도급업체변경 시 기존 인력의 고용승계 관행을 형성해 평균 근속 기간은 3년 6개월을 기록했다. 원하청이 함께 도급협의체를 구성해 정기적으로 위험성 평가를 실시하는 등 안전관리 수준을 향상했다.


앞서 지난 11월 파라다이스 호텔 부산은 ESG 경영 강화를 위해 고용노동부 부산동부지청, 호텔 도급사인 아웃소싱 기업 ㈜아이비에스와 '사내하도급 근로자 고용안정 및 근로조건 보호 가이드라인 준수 협약'을 체결했다.


협약에 나선 3개 기관은 '사내하도급 근로자 고용안정 및 근로조건 보호 가이드라인'에 따라 사내하도급 근로자의 고용 안정과 적정 임금 보장, 안전·보건 등을 성실히 이행하기 위해 상호 협력하기로 했다.


지금 뜨는 뉴스

AD

파라다이스 호텔 부산 이현석 상무는 "원하청이 함께 만들어 낸 상생의 결실이라 생각한다"며 "파라다이스 호텔 부산은 원하청 상생 실천을 통한 진정한 동반성장의 모범을 만들어 나가기 위해 노력하겠다"고 힘줬다.

"하청노동자 처우 개선"… 파라다이스호텔 부산, 원하청 상생 우수사업장 고용부장관상 파라다이스호텔 부산
AD



영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.12.0607:30
    한국인 참전자 사망 확인된 '국제의용군'…어떤 조직일까
    한국인 참전자 사망 확인된 '국제의용군'…어떤 조직일까

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 이현우 기자 우크라이나 전쟁에 참전했다가 사망한 한국인의 장례식이 최근 우크라이나 키이우에서 열린 가운데, 우리 정부도 해당 사실을 공식 확인했다. 우크라이나와 러시아 매체 등에서 우크라이나 측 국제의용군에 참여한 한국인이 존재하고 사망자도 발생했다는 보도가 그간 이어져 왔지만, 정부가 이를 공식적으로 확

  • 25.12.0513:09
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 김용태 국민의힘 의원(12월 4일) "계엄 1년, 거대 두 정당 적대적 공생하고 있어""장동혁 변화 임계점은 1월 중순. 출마자들 가만있지 않을 것""당원 게시판 논란 조사, 장동혁 대표가 철회해야""100% 국민경선으로 지방선거 후보 뽑자" 소종섭 : 김 의원님, 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 김용태 :

  • 25.12.0415:35
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(12월 3일) 소종섭 : 국민의힘에서 계엄 1년 맞이해서 메시지들이 나왔는데 국민이 보기에는 좀 헷갈릴 것 같아요. 장동혁 대표는 계엄은 의회 폭거에 맞서기 위한 것이었다고 계엄을 옹호하는 듯한 메시지를 냈습니다. 반면 송원석 원내대표는 진심으로

  • 25.12.0309:48
    조응천 "국힘 이해 안 가, 민주당 분화 중"
    조응천 "국힘 이해 안 가, 민주당 분화 중"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 조응천 전 국회의원(12월 1일) 소종섭 : 오늘은 조응천 전 국회의원 모시고 여러 가지 이슈에 대해서 솔직 토크 진행하겠습니다. 조 의원님, 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 요즘 어떻게 지내시나요? 조응천 : 지금 기득권 양당들이 매일매일 벌이는 저 기행들을 보면 무척 힘들어요. 지켜보는 것

  • 25.11.2709:34
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(11월 24일) 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'에 출연한 윤희석 전 국민의힘 대변인은 "장동혁 대표의 메시지는 호소력에 한계가 분명해 변화가 필요하다"고 진단했다. 또한 "이대로라면 연말 연초에 내부에서 장 대표에 대한 문제제기가 불거질 것"이라고 내다봤다. 한동훈 전

이시각 랭킹 뉴스

15:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기