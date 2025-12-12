본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

영장 기각 이후…이정선 교육감·지역 교육계 정면충돌

호남취재본부 송보현기자

입력2025.12.12 15:41

시계아이콘00분 46초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

검찰권 남용 주장, 강경 대응 예고한 이 교육감
전교조·교사노조·시민공천위 “기각 면죄부 아냐”
내년 교육감 선거 앞두고 갈등 고조

영장 기각 이후…이정선 교육감·지역 교육계 정면충돌 이정선 광주시교육감이 11일 오전 광주 동구 광주지방법원에서 열린 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 마치고 나오고 있다. 연합뉴스
AD

이정선 광주시교육감이 사전구속영장 기각 이후 검찰을 강하게 비판하며 법적·제도적 대응을 예고했다. 반면 전교조·교사노조·시민공천위원회 등 지역 교육계 단체들은 잇따라 기자회견을 열고 사퇴를 촉구하는 등 공방이 거세지고 있다.


이 교육감은 전날 입장문을 통해 "최근 검찰의 구속영장 청구부터 법원의 기각에 이르기까지 일련의 과정은 짜맞추기식 수사, 별건 수사, 인지 수사 등 검찰권 남용의 민낯을 드러낸 것"이라고 밝혔다. 이어 "경찰 수사로 정리된 사안을 선거 국면에 다시 끄집어내 무리하게 영장을 청구한 것은 정치적 의도를 의심할 수밖에 없다"며 "검찰은 책임을 져야 하며, 검찰권 남용 방지를 위해 모든 법적·제도적 대응에 나서겠다"고 했다.


검찰의 영장 청구 직후 억울함을 강조하며 강경한 태도로 전환한 이 교육감은 최근까지 검찰의 절차적 위법성을 반복해서 제기해왔다.

영장 기각 이후…이정선 교육감·지역 교육계 정면충돌 12일 오전 광주시교육청 앞에서 열린 이정선 교육감 사퇴 촉구 기자회견 모습. 전교조 광주지부 제공

교육계 단체들은 잇따라 비판 목소리를 냈다. 전교조 광주지부, 전국공무원노조 교육청본부, 전국교육공무직본부 광주지부, 학교비정규직노조 광주지부는 12일 오전 광주시교육청에서 기자회견을 열고 "영장 기각이 면죄부는 아니다"라고 했다. 이들은 "감사관 비리 채용 실무자가 이미 실형을 선고받은 상황에서 교육감이 관련 사실을 몰랐다는 설명은 설득력이 없다"며 사퇴를 요구했다.


광주교사노조도 성명을 내 "영장이 기각됐더라도 광주교육을 잘못 이끈 책임은 남아 있다"며 "검찰은 즉시 기소하고 수사 중인 의혹에 대해서도 신속하게 판단해야 한다"고 밝혔다.


광주시민공천위원회 역시 이날 입장문을 통해 "영장 청구 자체가 시민들에게 충격이었다"며 "기각 뒤 낸 이 교육감의 입장문은 부적절했다. 자중하며 법의 판단을 기다려야 한다"고 했다.


지금 뜨는 뉴스

AD

시민공천위는 내년 2월까지 교육감 선거 단일 후보를 선출하겠다는 계획을 밝힌 바 있다.




호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.12.0607:30
    한국인 참전자 사망 확인된 '국제의용군'…어떤 조직일까
    한국인 참전자 사망 확인된 '국제의용군'…어떤 조직일까

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 이현우 기자 우크라이나 전쟁에 참전했다가 사망한 한국인의 장례식이 최근 우크라이나 키이우에서 열린 가운데, 우리 정부도 해당 사실을 공식 확인했다. 우크라이나와 러시아 매체 등에서 우크라이나 측 국제의용군에 참여한 한국인이 존재하고 사망자도 발생했다는 보도가 그간 이어져 왔지만, 정부가 이를 공식적으로 확

  • 25.12.0513:09
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 김용태 국민의힘 의원(12월 4일) "계엄 1년, 거대 두 정당 적대적 공생하고 있어""장동혁 변화 임계점은 1월 중순. 출마자들 가만있지 않을 것""당원 게시판 논란 조사, 장동혁 대표가 철회해야""100% 국민경선으로 지방선거 후보 뽑자" 소종섭 : 김 의원님, 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 김용태 :

  • 25.12.0415:35
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(12월 3일) 소종섭 : 국민의힘에서 계엄 1년 맞이해서 메시지들이 나왔는데 국민이 보기에는 좀 헷갈릴 것 같아요. 장동혁 대표는 계엄은 의회 폭거에 맞서기 위한 것이었다고 계엄을 옹호하는 듯한 메시지를 냈습니다. 반면 송원석 원내대표는 진심으로

  • 25.12.0309:48
    조응천 "국힘 이해 안 가, 민주당 분화 중"
    조응천 "국힘 이해 안 가, 민주당 분화 중"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 조응천 전 국회의원(12월 1일) 소종섭 : 오늘은 조응천 전 국회의원 모시고 여러 가지 이슈에 대해서 솔직 토크 진행하겠습니다. 조 의원님, 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 요즘 어떻게 지내시나요? 조응천 : 지금 기득권 양당들이 매일매일 벌이는 저 기행들을 보면 무척 힘들어요. 지켜보는 것

  • 25.11.2709:34
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(11월 24일) 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'에 출연한 윤희석 전 국민의힘 대변인은 "장동혁 대표의 메시지는 호소력에 한계가 분명해 변화가 필요하다"고 진단했다. 또한 "이대로라면 연말 연초에 내부에서 장 대표에 대한 문제제기가 불거질 것"이라고 내다봤다. 한동훈 전

이시각 랭킹 뉴스

16:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기