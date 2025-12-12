광명시, 지역 기업·소상공인 판로 확대 위한 상생마켓 연다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

플리마켓 전문기업과 협력해 '광명에서 자라라마켓' 운영

박승원 시장 "지역기업의 지속 가능성 높이기 위해 지원"

경기도 광명시가 지역 사회적경제 기업과 소상공인의 자생력 강화를 위한 판로 확보 지원에 나선다.

광명시는 12일 시청 중회의실에서 플리마켓 전문기업인 '함께힘깨㈜', '페어스페이스' 등과 '광명에서 자라라마켓' 추진을 위한 업무협약을 체결했다.

12일 광명시청 중회의실에서 개최된 '광명에서 자라라마켓' 운영을 위한 업무협약식에서 김주연 함께힘깨 대표(왼쪽부터), 박승원 광명시장, 구민근 페어스페이스 대표가 협약서를 들어보이고 있다. 광명시 제공

'광명에서 자라라마켓'은 지역 사회적경제기업과 소상공인이 시민과 직접 소통하며 제품을 선보일 수 있는 지역 상생형 오프라인 마켓이다. 유동 인구가 많은 장소에서 마켓을 운영해 브랜드와 제품 인지도를 높이고 유통망을 확대할 기회를 제공한다.

앞서 지난 10월 24일부터 11월 9일까지 17일간 철산로데오 거리에서 두 기업이 시범 운영한 마켓이 긍정적인 반응을 얻었다고 시는 설명했다. 이를 계기로 시는 자라라마켓을 지역 대표 판로 플랫폼으로 육성하고 지역기업 브랜드 발굴과 성장을 체계적으로 지원하기 위해 두 기업과 힘을 합치기로 했다.

협약에 따라 시와 두 기업은 2년간 ▲마켓 판매시설 조성 ▲관내 기업 참여 확대 ▲대외 유통망 확장 ▲공동 홍보·마케팅 추진 등을 위해 긴밀히 협력한다.

시는 오는 19일부터 28일까지 열흘간 동절기 '광명에서 자라라마켓'을 운영한다. 참가를 원하는 관내 사회적경제기업과 소상공인은 온라인 신청 양식을 작성해 23일까지 제출하면 된다. 자세한 사항은 자라라마켓 운영국으로 문의하면 안내받을 수 있다.





박승원 광명시장은 "이번 협약이 지역의 부가 지역 내에서 선순환하는 지역공동체 자산화를 실현하는 중요한 출발점이 되길 바란다"며 "소상공인과 사회적경제기업이 자생력을 갖고 성장할 수 있는 생태계를 만들어 지역경제의 지속가능성을 높여가겠다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr

