하남시, 청년의 제안으로 만든 만남의 장…'설렘원하남' 성료

이종구기자

입력2025.12.12 14:49

하남시, 4.6대 1 경쟁률 속 만남의 장 열려

경기 하남시(시장 이현재)는 지난 11일 청년들이 자연스럽게 교류하며 새로운 인연을 만들어갈 수 있도록 마련한 청년 소통 프로그램 '설렘원하남'이 성황리에 마무리됐다고 12일 밝혔다.

하남시, 청년의 제안으로 만든 만남의 장…'설렘원하남' 성료 하남시(시장 이현재)가 지난 11일 청년들이 자연스럽게 교류하며 새로운 인연을 만들어갈 수 있도록 마련한 청년 소통 프로그램 '설렘원하남'을 개최하고 있다. 하남시 제공
이번 프로그램은 지난 9월 청년의 날을 기념해 열린 '청년명랑운동회'에서 한 청년이 제안한 아이디어가 시정에 반영돼 추진된 것으로, 청년의 의견이 실제 정책으로 이어진 사례라는 점에서 의미가 크다.


시는 취업·주거·경제적 부담 등으로 교류 기회가 줄어든 청년들이 폭넓은 사람들을 만날 수 있도록 이번 프로그램을 기획했으며, 서로를 이해하고 소통하는 과정 속에서 자연스럽게 새로운 인연을 만들 수 있도록 도움을 주는 데 중점을 두었다.


지난 11월 모집 시작과 동시에 신청이 빠르게 몰리면서, 남녀 각 20명을 선발하는 자리에 약 190명이 지원해 4.6대 1의 경쟁률을 기록했다. 신청 마감 시점까지도 참여 문의가 이어지는 등 프로그램에 대한 호응이 컸다.


행사는 11일 오후 7시 미사 8515카페에서 진행됐다.


저녁 시간 카페 안은 따뜻한 조명 아래 청년들의 인사와 웃음이 오가며 금세 활기를 띠었다. 참가자들은 ▲티타임 대화 ▲전문가의 소통·관계 형성 코칭 ▲팀 레크리에이션 ▲로테이션 대화 등 다양한 프로그램을 통해 즐거운 분위기 속에서 서로의 생각과 관심사를 나누는 시간을 가졌다.


행사 후 참가자들 사이에서는 "새로운 사람들과 편안하게 어울릴 수 있는 시간이었다", "지역 청년들과 자연스럽게 인연을 만들 수 있어 뜻깊었다"는 긍정적인 반응이 나왔다.


이현재 하남시장은 "설렘원하남이 청년들이 서로의 가치관을 나누고, 건강한 관계를 형성하는 데 도움이 되기를 바란다"며 "청년의 제안에서 시작된 프로그램이 실제로 개최돼 뜻깊게 생각하며, 앞으로도 청년 삶에 도움이 되는 정책을 확대해 나가겠다"고 말했다.




하남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
