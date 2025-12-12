용인시의회, 세종포천고속도로 '동용인IC' 신설 업무협약안 통과

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

市-도공 간 역할분담 내용 담아…2018년 착공 목표

처인구 교통 흐름 개선, 기업 물류 효율성 향상 기대

경기도 용인시가 추진하는 세종포천고속도로 '동용인IC' 신설을 위한 업무협약 동의안이 12일 시의회를 통과했다.

용인시가 오는 2030년 개통을 목표로 추진중인 세종포천고속도로 동용인IC 위치도. 용인시 제공

이번에 통과한 업무협약은 시와 한국도로공사 간 역할 분담 방안을 담고 있다. 협약안 통과로 동용인IC 설치 사업은 본궤도에 올랐다.

협약은 시가 사업비와 보상 업무 등을 담당하고, 도공은 실시설계와 인·허가, 공사 추진 및 영업시설 설치 등의 기술적 업무를 맡는다.

IC 설치에 필요한 사업비 936억원은 '용인국제물류4.0' 조성 사업자인 ㈜용인중심이 전액 부담하게 된다. 앞서 시는 ㈜용인중심과 이 같은 내용의 협약을 체결했다.

동용인IC 신설은 도공의 적정성 검증, 국토교통부 타당성 평가, 한국지방행정연구원의 타당성 조사 등을 거쳐 지난 10월 국토부의 연결 허가 승인을 받았다.

새 IC는 북용인IC와 남용인IC 사이 양지 졸음쉼터 인근에 신설된다. 2028년 착공, 2031년 완공을 목표로 추진 중이다.

시는 IC가 신설되면 용인 처인구 고림동, 양지면 등의 교통흐름이 개선되고 지역 내 물류 이동 효율성도 좋아질 것으로 기대한다.





이상일 용인시장은 "동용인IC 신설은 반도체 초대형 프로젝트 진행 등으로 빠르게 발전하는 시에 꼭 필요한 인프라"라며 "국가 도로망과 연계된 교통 인프라를 계속 확충해서 시민과 기업의 교통편의를 향상하겠다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr

