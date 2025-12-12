본문 바로가기
"따뜻한 복지 실현 다짐" 고양시, 사회보장사업 성과공유회 개최

이종구기자

입력2025.12.12 14:41

고양시, 어려운 이웃 발굴·지원 성과 공유
복지 유공자·우수동 시상

경기 고양시지역사회보장협의체(민간위원장 이만수)는 지난 11일 고양어울림누리 별모래극장에서 '2025년 고양특례시 사회보장사업 성과공유회'를 개최하고 올 한 해 추진한 사회보장사업의 주요 성과와 우수사례를 시민과 함께 공유했다.

고양시지역사회보장협의체(민간위원장 이만수)가 지난 11일 고양어울림누리 별모래극장에서 '2025년 고양특례시 사회보장사업 성과공유회'를 개최하고 있다. 고양특례시 제공
이날 성과공유회에는 이동환 고양특례시장과 김운남 고양특례시의회 의장을 비롯한 지역 국회의원, 도의원, 문화복지위원회 시의원, 사회복지시설 종사자, 동 지역사회보장협의체 위원, 복지담당 공무원, 지역주민 등 300여 명이 참석해 한 해 동안의 민관협력을 통한 사회보장 성과를 공유하고 격려하는 시간을 가졌다.


사회보장사업 성과공유회는 동 지역사회보장협의체, 민관 기관, 복지시설 등 다양한 주체들이 함께 참여해 민관협력의 성과를 확인하고, 향후 다양한 주체 간 연계·협력을 통해 지역사회 복지 기반을 더욱 공고히 하는 행사이다.


이번 행사에는 고양시 사회보장 활성화를 위해 복지현장에서 헌신적으로 활동한 유공자에 대한 고양시장 및 고양시의회 의장의 표창과 함께 2025년 동 행정복지센터 복지업무 평가 결과에서 우수한 성과를 거둔 12개 우수동에 대한 시상이 진행돼 사회보장 현장의 사기를 한껏 드높이는 계기가 됐다.


이어 제5기(2023~2026) 고양시지역사회보장계획 2025년 연차별 계획 추진 성과와 동 협의체 활동 모습을 담은 영상이 상영됐으며, 고양시 지역사회보장의 발전을 기원하는 '사람을 잇는 고양, 온기 플러스 업(ON+UP)'퍼포먼스는 행사 분위기를 한층 더 고조시켰다.


이동환 고양시장은 "한 해 동안 위기에 처한 이웃과 복지 사각지대를 책임져 주신 동 협의체 위원을 포함한 지역사회보장협의체 위원들과 사회복지시설 종사자를 비롯한 복지업무 종사자 분들이 정말 많이 고생해주셨다"며"참석하신 모든 분이 고양특례시를 위해 아낌없이 노력해주신 유공자"라며 감사의 마음을 전했다.


시 관계자는 "앞으로도 민관협력 거버넌스 체계를 더욱 강화해 밝고 따뜻한 복지 실현에 이바지하겠다"고 말했다.




고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
