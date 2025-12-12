포항시, AI 스타트업과 맞손… 신산업 지도 다시 그리다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

포항-한동대, 대학연구자·20개 스타트업과 AI 협력



AI 산업혁신, 대학연구소-스타트업 협업 체계 구축

AI 기업들이 한자리에 모여 미래 산업의 개척지를 논의했다.

포항시는 지난 11일 한동대학교에서 열린 'AI 임팩트 비즈니스 간담회'에서 지역 AI 생태계 활성화를 위한 다양한 의견을 공유했다.

포항시는 11일 한동대학교에서 열린 ‘AI 임팩트 비즈니스 간담회’에서 지역 AI 생태계 활성화를 위한 다양한 의견을 공유했다. 포항시 제공

이번 간담회에는 'AI 연계 임팩트 비즈니스 발굴·유치 프로그램'에 선정된 20개 창업 초기기업과 대학 관계자 등 40여명이 참석했다.

간담회는 ▲포항 AI 혁신센터 소개 ▲한동대 AI 연구자의 기술 발제 ▲AI 스타트업 소개 등으로 시작됐으며, 이어 ▲AI 분야 산학협력 생태계 조성 ▲연구성과 확산 ▲창업 초기기업 성장 지원 방안 등을 중심으로 심도 있는 논의가 진행됐다.

참석자들은 현장에서 느끼는 정책적 애로사항과 건의 사항을 공유하며 향후 개선 과제를 함께 모색했다.

올해 한동대 제네시스랩(Genesis Lab)에 개소한 포항 AI 혁신센터는 AI 기술 상용화 촉진, 신산업 창출, 인재 양성, AI 기반 비즈니스 활성화 등 지역 AI 산업을 선도하는 핵심 기관이다. 센터가 위치한 제네시스랩은 실증 장비, 오픈형 창업 공간, 연구·문화 융합 환경을 갖춘 AI 스타트업 특화 인큐베이팅 허브로 운영되고 있다.

또 시는 AI 가속기센터 확충, 고성능 컴퓨팅 인프라 제공 등 스타트업의 연구·실증·상용화를 지원하는 기반을 지속적으로 강화할 계획이다.

포항시 관계자는 "지속가능한 산학협력 체계를 구축해 AI 기술 경쟁력을 높이고, 대학과 창업 초기기업이 함께 성장하는 선순환 구조를 만들겠다"고 말했다.

조윤석 한동대학교 부총장은 "오늘 참석한 20개 AI 창업기업을 위한 단계별 지원을 꾸준히 이어갈 것"이라며 "개교 30주년을 맞은 한동대가 포항시와 함께 AI 시대의 청년 창업·연구 혁신 중심지로 도약하도록 힘쓰겠다"고 말했다.





포항시와 한동대는 제네시스랩?포항 AI 혁신센터를 중심으로 ▲입주기업 육성 ▲AI 실증 인프라 제공 ▲산학연 협력 프로그램 운영 ▲투자 연계 ▲국비 확보 사업 발굴 등 전주기 지원체계를 구축하고 있으며, 이를 기반으로 포항을 AI 기반 신산업 창출 도시로 육성하기 위한 전략적 노력을 이어가고 있다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr

