한화오션, 협력사 성과급도 동일한 비율로 지급한다

영남취재본부 김용우기자

입력2025.12.12 14:20

조선업계 직영·협력사 상생 실천, 근로자 성과 공유

직원 50% 지급율, 100% 상향 1만5000명 혜택

경영성과 원·하청 함께, 조선업계 새 상생 모델 마련

한화오션 사내 협력사들의 '반쪽'짜리 성과급 비율이 원청 수준으로 껑충 뛰게 된다.


한화오션은 사내 협력사 근로자들에게 지급하는 성과급을 직영 직원과 동일한 수준으로 맞추기로 했다고 12일 알렸다.


그동안 절반 수준이던 협력사 성과급 비율이 전면 조정되면서 약 1만5000명에 이르는 협력사 근로자가 같은 기준으로 보상을 받게 된다.


2024년 한화오션 직원 성과급은 기본급의 150%였고 협력사는 약 75% 수준이었다. 이번 결정으로 협력사 근로자도 동일 비율의 성과급을 받게 되면서 원·하청 간 보상 격차가 크게 줄어들 전망이다. 회사 내부에서는 직영과 협력사 근로자가 성과를 함께 나누는 구조로 바뀌면서 안정적 공정 관리와 생산성 향상 효과도 기대하고 있다.


한화오션 관계자는 "회사의 경영 성과를 원청과 하청이 차별 없이 함께 공유하게 됐다"며 "조선업계에 새로운 상생 모델을 마련하게 됐다"고 말했다.


조선업계에서는 그동안 협력사 성과급이 상대적으로 낮아 숙련 내국인 확보가 어렵다는 지적이 이어졌다. 성과급이 기본급을 기준으로 산정되는 만큼 장기 근속자의 보상 이익이 커 숙련 인력 유지에 도움이 된다는 점에서 이번 조치가 협력사 내국인 고용 확대에도 긍정적 영향을 줄 것으로 예상된다.


한화오션 관계자는 "처우 문제로 내국인 숙련 근로자가 업계를 떠나고 그 자리를 외국인 근로자가 채워왔다"며 "성과급 개선이 내국인 취업 선호를 높이는 결과로 이어질 것"이라고 했다.


대형 조선소 협력업체의 외국인 근로자는 전체의 20~30% 수준으로 1만명을 넘는 것으로 알려졌다. 인력난이 지속되는 가운데 한화오션은 최근 원·하청 간 격차를 줄이기 위한 조치를 잇달아 내놓고 있다. 회사는 2022년 도크 점거 파업을 벌인 하청지회를 상대로 제기했던 470억원 규모 손해배상 청구 소송을 지난 10월 취하했고 지난 6월에는 고공농성 과정에서 제기된 상여금 격차 해소 요구를 협력업체 교섭사와 협의해 수용했다.


한화오션은 올해 초 협력사와 경영 성과를 나누겠다는 계획을 밝혔다. 회사는 지난 4월 사보에서 "사내 협력사에 대한 지원 재원을 확대해 근로조건 개선에 실질적 도움이 되도록 하고 원하청 상생 차원에서 경영 성과를 함께 나누겠다"는 입장을 전했었다.

한화오션, 협력사 성과급도 동일한 비율로 지급한다 한화오션 거제조선소.
영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

