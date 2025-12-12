부산대기술지주, ‘PNU Biz Partners Day’ 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

동남권 기술사업화 성과 공유…지속성장 협력 네트워크 강화

부산대학교기술지주㈜(대표이사 강정은·산학협력단장)는 동남권 지역의 기술사업화를 이끌어 온 관계기관과 기업에 감사의 뜻을 전하고, 향후 지속 가능한 성장을 위한 협력 기반을 다지는 '2025 PNU Biz Partners Day'를 11일 오후 시그니엘 부산 그랜드볼룸에서 개최했다고 12일 전했다.

'우리의 상상은 현실이 된다. Plan it, Navigate it, Unlock it'이라는 슬로건으로 열린 이 행사에는 부산대학교를 비롯해 기술지주 자회사 및 피투자기업, 부산라이즈혁신원, 부산기술창업투자원, 부산테크노파크 등 주요 기술사업화 기관 관계자들이 대거 참석해 기관 간 목표 달성과 동반 성장을 위한 공감대를 형성했다.

올해로 9회째인 행사는 부산대 최재원 총장의 개회사를 시작으로 △주제 영상 상영 △부산대기술지주 성과 발표 △PNU Best Biz Partner Ceremony △AI&드로잉 공연 및 축하 공연 등이 이어졌다. 특히 1~2부로 구성된 'PNU Best Partner Ceremony'는 부산대기술지주의 신규 자회사 출범을 기념하고, 기술사업화 성과 창출을 위해 기여한 관계자를 격려하기 위해 마련됐다.

1부에서는 △우수 연구자(남기민 부산대 화학과 교수) △우수 전문심의위원(정찬길 부산지식재산센터장) △우수 코디네이터 위원(강창민 한국화학융합시험연구원 수석) △우수 특허협력기관(카이특허법인) △우수 기술사업화 협력기관(비즈브릿지) 등에 감사패가 전달됐다.

이어 2부에서는 ㈜아덴스라이프사이언스, ㈜비전파크, ㈜넥스트배터리 등 신규 자회사 현판식과 함께 △우수 기술이전 기업(비오엘헬스케어) △우수 투자 협력기관(에스벤처스) △우수 자회사(아크) 시상이 진행됐다.

성과 발표 세션에서는 김성근 부산대기술지주 기획조정실장이 RISE 및 글로컬대학30 사업 기반의 기술사업화 성과와 함께 2025년 자회사 및 피투자기업, 펀드 운영 실적을 소개했다. 특히 부산대의 글로컬대학30 운영 성과와 RISE 사업 편입 이후의 추진 계획을 공유하며 동남권 지역거점대학의 역할과 비전을 강조했다.





부산대기술지주는 대학발 기술사업화 전주기 체계인 'PNU Eco System'을 기반으로 지식재산 발굴·활용 및 투자·창업 지원을 강화하고 있다. 기관은 2026년에도 RISE·글로컬대학30 사업과 지역 산학연 협력을 통해 기술사업화 생태계 고도화와 지역 경제 활성화를 지속 추진할 계획이다.

부산대기술지주가 ‘PNU Biz Partners Day’를 개최하고 기념촬영하고 있다.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

