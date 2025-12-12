日아오모리 앞바다서 또 규모 6.7 지진…쓰나미주의보

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

일본 혼슈 동북부 아오모리현 앞바다에서 12일 오전 11시 44분께 규모 6.7로 추정되는 지진이 발생했다.

이날 교도통신과 NHK 등에 따르면 일본 기상청은 지진 규모를 6.5로 발표했다가 6.7로 상향 조정했다. 진원 깊이는 약 20㎞다.

지난 8일 규모 7.5의 지진이 발생한 아오모리현. AFP연합뉴스

아오모리현 앞바다는 앞서 지난 8일 밤 규모 7.5 강진이 발생했던 지역이다.

기상청은 홋카이도 남부와 혼슈 동북부 태평양 연안에 쓰나미(지진해일) 주의보를 발령했다. 일본에서 쓰나미 주의보는 높이 0.2~1ｍ의 쓰나미가 올 것으로 예측될 때 발령된다. 이날 아오모리현 하치노헤항과 홋카이도 에리모초에서는 최고 높이 20㎝의 쓰나미가 확인됐다.

이번 지진으로 아오모리현과 이와테현, 미야기현, 아키타현, 홋카이도 일부 지역에서는 진도 4의 흔들림이 감지됐다.

일본 기상청 지진 등급인 진도는 절대 강도를 의미하는 '규모'와 달리 지진 발생 시 해당 지역에 있는 사람의 느낌이나 주변 물체의 흔들림 정도 등을 수치로 나타낸 상대적 개념이다. 진도 4는 대부분의 사람이 놀라고 천장에 매달린 전등이 크게 흔들리는 수준의 흔들림이다.

아오모리현 히가시도리 원자력발전소와 사용 후 핵연료 관련 시설, 미야기현 오나가와 원전에서는 이상이 확인되지 않았다.

교도통신은 앞서 지난 8일 강진으로 일부 손상됐던 아오모리현 하치노헤시 철탑이 쓰러질 우려는 없다고 전했다.

일본 정부는 지난 8일 강진 이후 '홋카이도·산리쿠 앞바다 후발 지진 주의 정보'를 처음 발령한 상태다. 이번 주의보는 오는 16일 0시까지 유지된다.

후발 지진 주의보는 일본 해구·쿠릴 해구를 따라 거대 지진 발생이 예상되는 진원 지역에서 규모 7.0 이상의 지진이 일어나 평소보다 대규모 지진 발생 가능성이 높아졌을 경우 발령된다. 다만 이번 지진 규모가 7.0에 미치지 않아 기상청은 후발 지진 주의보 기간을 연장하지는 않았다.

일본 기상청 관계자는 기자회견에서 "이번 지진은 8일 발생한 지진의 활동 영역에서 일어났다"며 8일 지진 당시 흔들림이 강했던 지역에서는 계속해서 지진에 주의해야 한다고 전했다. 또 "쓰나미 주의보가 해제될 때까지 바다에 들어가거나 해안에 접근하지 말아 달라"고 당부했다.





다카이치 사나에 총리는 "기상청, 지자체 정보에 유의하면서 안전한 피난 장소와 경로 확인, 가구 고정 등 지진 대비책을 재확인해야 한다"며 "흔들림을 감지하면 바로 대피할 수 있는 태세를 유지하면서 사회·경제 활동을 지속해 달라"고 밝혔다.





