본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

개인정보위 "중대 유출사고에 최대 10% 징벌적 과징금 도입"(종합)

이명환기자

입력2025.12.12 14:04

시계아이콘02분 06초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

李대통령 "개인정보 유출 제재 강화…회사 망한다는 생각 들게 해야"

개인정보보호위원회가 중대 개인정보 유출 사고를 일으킨 기업에 대해 최대 10%의 징벌적 과징금을 매기는 방안을 추진한다. 이재명 대통령도 개인정보를 대규모로 유출한 기업에 대해서는 강력한 경제적 제재가 필요하다고 주문했다.


송경희 개인정보위 위원장은 12일 정부세종컨벤션센터에서 진행한 대통령실 업무보고에서 "개인정보 유출 건수는 3년 만에 20배 증가했다. 기존 제도화 방식으로는 국민 기대에 부응할 수 없다"면서 이같이 말했다.


개인정보위 "중대 유출사고에 최대 10% 징벌적 과징금 도입"(종합) 송경희 개인정보보호위원장이 12일 세종시 정부세종컨벤션센터에서 열린 과학기술정보통신부ㆍ개인정보보호위원회 업무보고에서 발언하고 있다. 연합뉴스
AD

개인정보위는 '개인정보 보호 신뢰 기반의 AI 융합사회 촉진'을 구현하기 위한 주요 추진계획을 발표했다. 이번 업무보고는 개인정보보호위원회와 과학기술정보통신부, 우주항공청, 방송미디어통신위원회 4개 부처 합동으로 진행됐다.


개인정보위는 이날 발표에서 사후제재 중심이던 개인정보 수집 규제에서 벗어나 개인정보 보호 체계를 근본적으로 전환하겠다는 방침을 밝혔다. 최근 이동통신사들과 쿠팡 등 기업들의 대규모 개인정보 유출 사고가 잇따라 발생한 데 따라서다. 인공지능(AI)과 클라우드 등 신기술의 급속한 확산으로 개인정보 정책 환경이 급변하는 방향인 점도 고려됐다.


개인정보위는 ▲실효적 제재와 보호투자 촉진 ▲공공·민간의 선제적 예방·점검 ▲신뢰 기반의 AI 사회 구축 ▲국민 생활 속 프라이버시 보호 ▲글로벌 데이터 신뢰 네트워크 구축 등의 5대 추진 방향을 수립했다.


우선 반복·중대한 위반 행위에 대해서는 징벌적 과징금 특례를 신설한다. 송 위원장은 "중대 반복 사고에 대해서는 최대 10%까지 징벌적 과징금을 부과하고 단체 소송을 통한 손해배상이 가능하도록 제도를 개선하겠다"고 설명했다.


구체적으로 고의 또는 중과실, 피해 규모 등 특정 요건에 해당할 경우 과징금 상한을 기존 매출액의 3%에서 최대 10%까지 상향한다. 다만 중소기업 등의 과도한 부담을 고려해 기존 과징금 상한인 매출액 3%는 유지하기로 했다.


아울러 피해를 입은 국민이 금전적 보상을 요구할 수 있도록 개인정보 보호법상 단체소송 요건에 '손해배상'을 추가하기로 했다. 현행 개인정보 보호법 제51조에 단체소송 규정이 있지만, 권리 침해 행위에 대한 금지 청구만 가능하고 손해배상 청구는 불가하기 때문이다.


개인정보위는 개인정보 분쟁조정 신청과 연계해 소비자 단체 등 공익단체가 대표로 소송을 수행하게 되면 일반 국민의 소송비용 부담이 완화될 것으로 보고 있다.


정보보호 및 개인정보 보호 관리체계(ISMS-P) 인증에는 예비심사를 도입하고 현장 기술심사도 강화한다. 인증을 취득한 기업이 중대·반복적으로 법을 위반하면 원칙적으로 인증을 취소한다는 방침이다.


과징금 필수 감경과 같은 인센티브도 제도화한다. 기업 규모와 리스크에 비례하는 책임을 강화하고 개인정보 분야 투자를 촉진하기 위해서다. 최고경영자(CEO)에게 최종 개인정보 보호 책임자로서 관리의무를 법제화하고 개인정보보호책임자(CPO) 지정 신고제도 도입할 계획이다.


가명정보의 활용도 적극 지원한다. 양질의 데이터를 보유하고 있지만 가명처리 역량이 미흡한 공공기관에 '가명처리 원스톱 지원체계'를 운영해 이를 지원한다.


일상 속 개인정보 보호 체계도 강화한다. 주요 시설 내 보안 인증을 받은 IP 카메라 사용을 의무화하고 영상관제시설의 안전성 강화 등의 근거 법률을 제정한다. 로봇청소기나 키오스크 등 생활밀착형 스마트기기를 중심으로 PbD(개인정보 보호 요소를 고려해 제품을 설계해야 한다는 개념) 인증제를 확산한다.


국경 간 데이터 이동이 증가함에 따라 민감도가 높은 대규모 개인정보 국외이전 시 기업 등이 위험성을 자체적으로 평가하도록 하는 '국외이전 영향 평가제'를, 기업 인수합병 시에는 '국외이전 사전심사제'를 도입한다.


이 대통령 "개인정보 유출 피해 시 회사 망한다는 생각 들도록 제재 필요"
개인정보위 "중대 유출사고에 최대 10% 징벌적 과징금 도입"(종합) 연합뉴스

이어진 토의에서 이 대통령은 개인정보 유출 사태를 일으킨 기업에 대한 과징금 산정 기준에 대해 물었고, 송 위원장은 "시행령상 직전 3개년 매출액의 평균 3%"라고 답했다. 이에 이 대통령은 "시행령을 최근 3년 중에서 제일 (매출이) 높은 연도에 3%로 하자"고 지시했고, 송 위원장은 "곧바로 검토하겠다"고 답했다.


이 대통령은 개인정보 유출사고를 일으킨 기업에 대한 과징금 등 경제제재를 강화해야 한다고 주문했다. 그는 "우리나라는 경제 제재가 너무 약해 (개인정보 보호법) 위반을 너무 쉽게 생각하는 것 같다. (개인정보 보호를 위한) 노력과 비용을 충분히 들여야 하는데 그런 노력들이 잘 안 보인다"고 꼬집었다.


그러면서 "앞으로는 국민들에게 피해를 주면 엄청난 경제 제재를 당해 잘못하면 회사가 망한다는 생각이 들도록 만들어야 한다"고 강조했다.


지금 뜨는 뉴스

AD

송 위원장은 "최근 개인정보와 데이터를 둘러싼 환경이 급변함에 따라 그간의 사후 제재 중심 제도가 그 한계를 여실히 드러낸 것으로 보인다"면서 "개인정보위는 개인정보 보호 체계를 근본적으로 전환해 확실한 변화를 이끌고 국민이 안심하며 신뢰할 수 있는 AI 융합사회를 구축하겠다"라고 밝혔다.




이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.12.0607:30
    한국인 참전자 사망 확인된 '국제의용군'…어떤 조직일까
    한국인 참전자 사망 확인된 '국제의용군'…어떤 조직일까

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 이현우 기자 우크라이나 전쟁에 참전했다가 사망한 한국인의 장례식이 최근 우크라이나 키이우에서 열린 가운데, 우리 정부도 해당 사실을 공식 확인했다. 우크라이나와 러시아 매체 등에서 우크라이나 측 국제의용군에 참여한 한국인이 존재하고 사망자도 발생했다는 보도가 그간 이어져 왔지만, 정부가 이를 공식적으로 확

  • 25.12.0513:09
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 김용태 국민의힘 의원(12월 4일) "계엄 1년, 거대 두 정당 적대적 공생하고 있어""장동혁 변화 임계점은 1월 중순. 출마자들 가만있지 않을 것""당원 게시판 논란 조사, 장동혁 대표가 철회해야""100% 국민경선으로 지방선거 후보 뽑자" 소종섭 : 김 의원님, 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 김용태 :

  • 25.12.0415:35
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(12월 3일) 소종섭 : 국민의힘에서 계엄 1년 맞이해서 메시지들이 나왔는데 국민이 보기에는 좀 헷갈릴 것 같아요. 장동혁 대표는 계엄은 의회 폭거에 맞서기 위한 것이었다고 계엄을 옹호하는 듯한 메시지를 냈습니다. 반면 송원석 원내대표는 진심으로

  • 25.11.2709:34
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(11월 24일) 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'에 출연한 윤희석 전 국민의힘 대변인은 "장동혁 대표의 메시지는 호소력에 한계가 분명해 변화가 필요하다"고 진단했다. 또한 "이대로라면 연말 연초에 내부에서 장 대표에 대한 문제제기가 불거질 것"이라고 내다봤다. 한동훈 전

  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

이시각 랭킹 뉴스

14:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기