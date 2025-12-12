강진군, 도시재생 한마당서 2개 부문 수상

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

병영면 국토교통부장관상·강진읍 최우수상

전남 강진군이 국토교통부 주관 '2025 도시재생 한마당 경진대회'에서 두 개 부문을 수상했다. 강진군은 12일 병영면이 지역특화 분야 대상(국토교통부 장관상), 강진읍이 종합성과평가 최우수상에 선정됐다고 밝혔다.

강진군 청사 전경.

병영면은 도시재생사업으로 조성한 하멜양조장을 중심으로 지역의 역사·문화 자원을 재해석하고 주민·청년·행정이 참여하는 특화 브랜드를 구축한 점이 높게 평가됐다. 하멜양조장은 폐창고를 지역 거점으로 재구성해 생산·체험·관광·축제가 연계되는 도시재생 모델을 구현했으며, 다양한 프로그램을 통해 지역 일상에 활력을 더했다.

강진읍은 준공 사업지 종합성과평가에서 생활환경 개선, 문화·복지 인프라 확충, 지역 상권 회복, 청년 활동 기반 조성 등 변화가 인정돼 최우수상에 올랐다. 도시재생사업을 통해 새로운 문화거점 조성과 청년창업·공동체 프로그램 운영이 이루어지며 지속 가능한 기반을 마련했다는 평가다.





강진원 강진군수는 "도시재생 정책의 방향성과 현장 중심 노력이 인정받았다"며 "지역공동체와 함께 지속가능한 발전을 추진하겠다"고 말했다.





호남취재본부 이창헌 기자 a01056360383@asiae.co.kr

