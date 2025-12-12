SH, '기후에너지환경부 장관 표창' 수상…순환골재 우수 활용 공로

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

서울주택도시개발공사(SH)는 '제16회 순환골재 및 순환골재 재활용제품 우수 활용 사례 공모전'에서 기후에너지환경부 장관 표창을 수상했다고 12일 밝혔다.

순환골재는 건설 폐기물을 물리·화학적으로 처리해 품질 기준에 맞게 생산한 제품을 의미한다. 천연골재 고갈 문제와 건설 폐기물 처리 문제를 동시에 해결할 수 있는 대안으로 꼽힌다.

SH는 건설 현장에 순환골재와 순환 아스콘을 적극적으로 도입해 천연골재 사용을 줄이고 국가 순환 경제 정책 실현에 기여하고 있다. 내곡지구외도로 등 4개 현장에서 총 1만5071㎡ 규모의 순환골재를 사용해 약 2억4000만원의 예산 절감 효과를 봤다.

아울러 자체 개발한 '건설순환자원사용 성과지표'를 활용해 중장기 목표 설정 및 이행 관리를 체계적으로 추진하고, 순환자원 활용을 단계적으로 확대할 계획이다.





황상하 SH 사장은 "순환골재 활용은 환경보호를 넘어 국가 순환 경제 경쟁력 강화로 이어지는 중요한 과제"라며 "이번 수상을 계기로 건설 현장에서 환경 경영을 더욱 강화해 나가겠다"고 말했다.





