양양군, 25일부터 내년 3월까지 상수도 급수공사 동절기 일시 정지

이종구기자

입력2025.12.12 13:12

강원도 양양군이 오는 25일부터 내년 3월 중 별도 해제 시까지 동절기 상수도 급수공사를 중지한다.

양양군, 25일부터 내년 3월까지 상수도 급수공사 동절기 일시 정지 양양군청 전경.
이번 조치는 겨울철 지반 동결로 인한 부실공사를 방지하고, 도로복구 지연 및 결빙으로 인한 주민 불편과 안전사고를 예방하기 위한 것이다.


군은 지난 5일 상수도 급수공사 신청을 마감하여 내년 3월 첫째 주부터 급수 신청을 받을 예정이며, 12월 25일부터 내년 3월 해빙기(별도 해제 시)까지 관내 상수도 급수구역 내에 있는 생활용수와 공업용수 등 상수도 신설을 위한 급수·개조공사 중지를 알렸다.


기존 접수된 신청 건의 급수공사는 순차적으로 진행될 예정이며, 일시정지일까지 진행하지 못할 시 해당 공사는 내년도에 진행될 수 있다.


양양군 관계자는 "안정적인 상수도 공급을 위해 부득이 급수공사를 중지하게 됐다"며 "내년 급수공사를 신속히 재개할 수 있도록 준비에 철저를 기하겠다"고 말했다.


한편, 군은 겨울철 각종 동파사고에 신속히 대처하기 위해 내년 2월까지 긴급복구반 및 비상급수반을 운영하여, 계량기 동파·누수 등으로 인한 수돗물 사용에 불편이 없도록 노력할 방침이다.




양양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
