본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

탁 트인 뷰가 부를 부른다… ‘동래 푸르지오 에듀포레’ 조망권의 가치

정진기자

입력2025.12.12 13:15

시계아이콘01분 42초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

강·산·도심 등 조망여건 우수한 아파트, 전국 곳곳 지역 최고가 ‘우뚝’
높은 선호도 기반, 시장 영향 없이 몸값 상승세 뚜렷… 신고가도 속속

탁 트인 뷰가 부를 부른다… ‘동래 푸르지오 에듀포레’ 조망권의 가치
AD

부동산 시장에서 '조망권'의 가치가 날로 높아지고 있다. 과거에는 역세권 등 교통환경과 명문학군 등이 집값을 결정하는 절대적인 요소였다면, 최근에는 삶의 질을 중시하는 주거 트렌드 확산과 함께 '탁 트인 뷰'가 부를 결정하는 핵심 잣대로 자리 잡는 모양새다.


국토교통부 실거래가 공개시스템에 따르면, 올해 국민평형 기준 서울 최고가 단지는 서초구 반포동 소재 '래미안 원베일리'다. 전용 84㎡ 타입이 72억원(6월)에 거래됐다. 한강 조망권이 강점이다.


아울러, 경기 최고가 단지는 관악산 조망여건을 갖춘 과천시 중앙동 소재 '과천 푸르지오 써밋'(28억원)이며, 인천 최고가 단지 역시 바다뷰와 시티뷰가 가능한 연수구 송도동 '송도 더샵 파크 애비뉴'(15억 5,000만원)이다.


지방도 마찬가지다. 부산에는 광안대교 조망이 가능한 수영구 남천동 '남천자이'가 지난달 16억 8,000만원에 손바뀜 돼 올해 국민평형 기준 최고가 단지에 이름을 올렸고, 강원도 최고가 단지 역시 공지천과 삼악산, 도심 뷰가 우수한 춘천시 온의동 '춘천 센트럴타워 푸르지오'(8억 3,500만원)이다.


한 부동산 전문가는 "조망권이 확보된 입지는 물리적으로 한정적일 수밖에 없어 희소가치가 매우 높다"며 "특히 '뷰'가 곧 자산 가치라는 인식이 확고해지면서, 조망권이 우수한 단지는 시장상황에 관계없이 굳건한 몸값 상승세를 기록하는 경우가 많다"고 설명했다.


실제 강이나 산, 화려한 도심 야경 등 차별화된 조망권을 확보한 단지들은 최근 부동산 시장의 불확실성 속에서도 전국 곳곳에서 신고가를 기록하며 '조망권 불패' 공식을 입증하고 있다.


국토교통부 실거래가에 따르면, 대구 수성구 만촌동 소재 '만촌역 태왕 디아너스' 전용 84㎡B는 지난달 신고가인 12억 9,500만원이 거래됐다. 종전 최고가인 10억원 대비 2억 9,500만원(29.5%)이 뛴 것이다. 대구 연호산과 형제봉 조망 및 도심 조망이 가능한 단지다.


아울러, 경기 수원시 영통구 소재 '광교 에듀포레' 전용 84㎡D 역시 지난달 이 타입 신고가를 새로 썼다. 14억 6,500만원에 손바뀜 된 것으로, 종전 최고가 대비 6,300만원이 올랐다. 원천호수 및 광교 호수공원 조망으로 주목받은 단지다.


이에 새롭게 수요자들을 찾는 분양단지 가운데, 각종 조망여건을 보유한 단지에 관심이 쏠린다.


대우건설은 12월 부산광역시 동래구 안락동 일원에서 '동래 푸르지오 에듀포레'를 분양할 예정이다. '동래 푸르지오 에듀포레'는 안락1구역 주택재건축정비사업을 통해 공급되는 단지로, 지하 3층~지상 최고 38층, 총 12개 동 1,481가구 규모로 조성된다. 이 중 조합원 물량을 제외한 전용 74~84㎡ 474가구가 일반분양 물량이며, 면적별로는 74㎡ 20가구, 76㎡ 15가구, 84㎡A 439가구로 구성된다.


'동래 푸르지오 에듀포레'는 수영강과 옥봉산 조망(일부 세대)이 가능한 단지로, 온천천 산책로 등 자연환경을 가까이 누릴 수 있다. 또한, 전체 대지면적 중 약 37%에 달하는 조경면적을 확보해 도심 속에서 자연과 함께하는 주거 여건을 구현했다. 단지 중앙에는 입체형 커뮤니티 라운지를 조성하고, 옥상정원 '아쿠아가든', 힐링포레스트, 테마놀이터 등 다양한 조경·휴게시설을 마련해 남녀노소가 일상 속에서 여유를 누릴 수 있도록 구성했다.


㈜신일은 12월, 인천 영종하늘도시 A19·A20BL에서 신규 프리미엄 브랜드 '비아프'를 처음 적용한 '영종국제도시 신일 비아프 크레스트'를 분양한다. 지하 2층~지상 최고 21층, 전체 11개동, 총 960가구 규모로, 전용 84㎡와 114㎡의 타입으로 구성된다. 가구에 따라 인천대교, 서해오션뷰, 씨사이드파크 조망이 가능한 단지다.


지금 뜨는 뉴스

AD

한국자산신탁이 시행하고 HDC현대산업개발이 시공하는 '태화강 센트럴 아이파크'도 12월 울산 중구 일대에서 분양할 예정이다. 전용 84㎡ 총 704가구 규모다. 인근 태화강과 동천강을 바라볼 수 있는 조망권(일부 세대)을 확보한 단지로, 태화강과 동천강을 중심으로 산책로가 조성돼 있고 억새군락지와 체육공원 등이 자리해 친자연적인 주거환경을 갖췄다.




정진 기자 peng1@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.12.0607:30
    한국인 참전자 사망 확인된 '국제의용군'…어떤 조직일까
    한국인 참전자 사망 확인된 '국제의용군'…어떤 조직일까

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 이현우 기자 우크라이나 전쟁에 참전했다가 사망한 한국인의 장례식이 최근 우크라이나 키이우에서 열린 가운데, 우리 정부도 해당 사실을 공식 확인했다. 우크라이나와 러시아 매체 등에서 우크라이나 측 국제의용군에 참여한 한국인이 존재하고 사망자도 발생했다는 보도가 그간 이어져 왔지만, 정부가 이를 공식적으로 확

  • 25.12.0513:09
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 김용태 국민의힘 의원(12월 4일) "계엄 1년, 거대 두 정당 적대적 공생하고 있어""장동혁 변화 임계점은 1월 중순. 출마자들 가만있지 않을 것""당원 게시판 논란 조사, 장동혁 대표가 철회해야""100% 국민경선으로 지방선거 후보 뽑자" 소종섭 : 김 의원님, 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 김용태 :

  • 25.12.0415:35
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(12월 3일) 소종섭 : 국민의힘에서 계엄 1년 맞이해서 메시지들이 나왔는데 국민이 보기에는 좀 헷갈릴 것 같아요. 장동혁 대표는 계엄은 의회 폭거에 맞서기 위한 것이었다고 계엄을 옹호하는 듯한 메시지를 냈습니다. 반면 송원석 원내대표는 진심으로

  • 25.11.2709:34
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(11월 24일) 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'에 출연한 윤희석 전 국민의힘 대변인은 "장동혁 대표의 메시지는 호소력에 한계가 분명해 변화가 필요하다"고 진단했다. 또한 "이대로라면 연말 연초에 내부에서 장 대표에 대한 문제제기가 불거질 것"이라고 내다봤다. 한동훈 전

  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

이시각 랭킹 뉴스

13:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기