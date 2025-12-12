본문 바로가기
청송의 겨울, 세계를 부른다… 2026 UIAA 청송 아이스클라이밍 월드컵 준비 박차

영남취재본부 김철우기자

입력2025.12.12 12:57

청송군 '겨울 스포츠 메카' 굳힌다

대한민국 산악스포츠의 중심지 청송군이 지난 산불 피해의 아픔을 딛고 다시 한번 세계 무대를 열고 선수들의 열띤 경쟁을 응원한다.


'청송 사과'만 유명한 줄 알았다면 오산이다. 청송은 매년 겨울 '얼음골'을 중심으로 세계적인 아이스클라이밍 선수들의 짜릿한 무대가 펼쳐지는 곳이다.

청송의 겨울, 세계를 부른다… 2026 UIAA 청송 아이스클라이밍 월드컵 준비 박차 청송군 2026 UIAA 청송 아이스클라이밍 월드컵 준비 박차. 청송군 제공
청송군은 2026년 1월 10일부터 11일까지 이틀간 주왕산면 얼음골 일원에서 '2026 UIAA 청송 아이스클라이밍 월드컵' 개최를 위한 본격적인 준비에 돌입했다.


이번 대회는 국제산악연맹(UIAA)과 대한산악연맹이 공동 주최하고, 청송군과 경북도산악연맹이 공동 주관한다. 또 노스페이스, 아웃도어리서치, DYPNF 등이 후원하는 국제대회로, 산불 피해를 극복하고 재도약을 준비하는 국제 산악스포츠 도시 청송군의 의지를 세계에 알리는 상징적 무대가 될 전망이다.


특히 이번 대회는 단순한 국제 스포츠 경기를 넘어, 마을 주민이 함께 준비하고 만들어가는 '주민 참여형 대회'로 운영될 계획이다. 지역 상인과 주민들이 참여하는 먹거리 부스, 체험 프로그램, 축하공연 등 다양한 부대행사가 마련돼 선수·관람객·지역민이 함께 어우러지는 지역공동체 상생형 스포츠 대회로 펼쳐질 것으로 기대된다.


청송군 관계자는 "다시 일어서는 청송의 희망을 전 세계에 전하는 뜻깊은 무대가 될 것"이라며 "선수들의 뜨거운 도전 정신을 응원하고, 주민과 관람객이 함께 웃고 즐길 수 있는 축제로 만들어 지역경제 활성화와 공동체 회복이라는 두 가지 목표를 모두 달성할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

청송의 겨울, 세계를 부른다… 2026 UIAA 청송 아이스클라이밍 월드컵 준비 박차 아이스클라이밍.



영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

