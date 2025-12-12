본문 바로가기
가평군, 국회자살예방대상 2년 연속 ‘우수지자체’ 선정

이종구기자

입력2025.12.12 12:52

지역 중심 생명존중 정책·맞춤형 정신건강 서비스 인정받아

경기 가평군은 지난 11일 국회자살예방포럼이 주관한 '국회자살예방대상 시상식'에서 자살예방 우수지자체로 선정됐다고 12일 밝혔다. 군은 지역 주민 중심의 자살예방 정책을 체계적으로 추진한 점을 높이 평가받아 지난해에 이어 2년 연속 우수지자체로 선정되는 영예를 안았다.

가평군, 국회자살예방대상 2년 연속 ‘우수지자체’ 선정 가평군이 지난 11일 국회자살예방포럼이 주관한 '국회자살예방대상 시상식'에서 자살예방 우수지자체로 선정돼 수상을 하고 있다. 가평군 제공
'국회자살예방대상'은 자살예방 정책 추진 노력, 지자체의 관심과 지원, 지역사회 협력체계 구축, 대상자 맞춤형 정신건강 서비스 제공 등 다양한 지표를 종합 평가해 수여하는 상이다. 2019년부터 매년 전국 229개 기초자치단체를 대상으로 정책과 활동을 조사·평가하고 있다.


이번 시상식은 국회의원 연구모임인 국회자살예방포럼이 주최하고 안전생활실천시민연합과 생명보험사회공헌위원회가 주관했다.


가평군 관계자는 "가평군의 생명존중 정책이 2년 연속 전국적으로 인정받아 매우 뜻깊다"며 "앞으로도 군민의 마음 건강을 최우선 가치로 삼아 누구나 안전하고 따뜻한 지역 공동체에서 살아갈 수 있도록 정책을 더욱 강화해 나가겠다"고 말했다.


가평군정신건강복지센터(부설 자살예방센터)는 지역 특성을 반영한 자살예방 안전망 구축사업, 생애주기별 맞춤형 프로그램, 생명존중 인식개선 활동 등을 지속적으로 추진하고 있다.




가평=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
