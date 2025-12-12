경복대, 22일까지 신입생 등 대상 '오픈 캠퍼스데이' 이벤트

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경복대학교가 이달 22일까지 신입생 등을 대상으로 '2025 오픈캠퍼스데이 이벤트'를 진행한다.

이번 행사는 입학홍보처 홍보디자인센터 주관으로 예비 신입생 및 수험생들에게 학교 정보를 효과적으로 전달하고, 사회관계망서비스(SNS) 기반의 참여형 이벤트를 통해 소통의 폭을 넓히기 위해 기획됐다.

'오픈캠퍼스데이 이벤트'는 경복대 공식 인스타그램 계정을 팔로우한 뒤 오픈캠퍼스데이에 신청하고 이벤트 참여를 완료한 학생들을 대상으로 진행된다.

경복대학교의 '오픈 캠퍼스데이' 이벤트 안내 포스터

이번 이벤트는 단순한 온라인 추첨 행사에 그치지 않고, 경복대 오픈캠퍼스데이의 사전 관심도를 높이고 실질적인 참여율을 유도하는 데 큰 역할을 할 것으로 기대된다.





경복대 입학홍보처 관계자는 "이번 오픈캠퍼스데이 이벤트는 대학 입학에 관심 있는 수험생들이 경복대학교를 친근하게 느끼고, 다양한 정보를 쉽고 즐겁게 접할 수 있도록 기획됐다"며 "SNS를 통한 소통 강화를 통해 앞으로도 더 개방적이고 참여 중심의 홍보 전략을 이어갈 것"이라고 밝혔다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr

