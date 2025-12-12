광주시, '2025 지역사회보장협의체 성과 보고대회' 성료

경기 광주시는 지난 11일 광주시문화예술의전당 남한산성홀에서 '2025 지역사회보장협의체 성과 보고대회'를 성황리에 개최했다.
이번 행사에는 지역사회보장협의체 위원 등 700여 명의 관계자가 참석했으며 한 해 동안의 성과를 돌아보고 우수 사례를 공유하는 뜻깊은 시간을 가졌다.
식전 행사에서는 지역에서 활동하는 '디피플' 밴드팀이 추억의 노래를 선보이며 분위기를 띄웠다. 이어진 1부 기념식에서는 ▲2025년 협의체 활동 영상 상영 ▲우수 읍·면·동 및 실무분과 사례 발표 ▲우수기관 및 유공자 표창 등이 진행되며 현장에서 큰 공감과 박수가 이어졌다.
2부에서는 뮤지컬 '그녀를 믿지 마세요'가 무대에 올랐다. 재치 있는 전개와 감동적인 메시지로 구성된 공연은 참석자들의 큰 호응을 이끌어내며 성과 보고대회의 분위기를 더욱 풍성하게 했다. 행사 종료 후에도 참석자들은 서로의 활동을 격려하며 한 해를 돌아보는 시간을 나눴다.
이황용 민간위원장은 "올해 협의체가 추진한 다양한 사업은 지역 곳곳에서 실질적인 변화를 만들어냈다"며 "성과 보고대회를 통해 위원 여러분의 노고에 감사할 수 있어 뜻깊다"고 말했다.
방세환 시장은 "지역복지 현장에서 묵묵히 헌신해 온 협의체 위원들의 노력이 광주시 복지의 힘"이라며 "광주시는 앞으로도 민관이 함께 참여하는 '가까이에서 꼼꼼하게' 지역복지 실현을 위해 적극 지원하겠다"고 밝혔다.
경기 광주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
