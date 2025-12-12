인천시, 옹진군·중구 4개 지구 연안정비…해안 침식 대응

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

인천시가 옹진군 대청·소이작도와 중구 왕산·용유를 중심으로 연안 정비사업을 추진한다.

인천시는 해양수산부가 고시한 제3차 연안정비사업 기본계획(변경)에 인천지역 신규 연안정비사업 4개 지구가 반영돼 총 149억원(국비 103억원 포함)의 사업비를 확보했다고 12일 밝혔다.

시는 내년부터 대청도 모래울동 지구와 왕산·용유 지구에서 각각 연안정비에 착수하고, 2028년 소이작항 지구에서 사업을 추진할 계획이다.

인천 해안은 해수면 상승과 산업·항만·주거단지 확충 등으로 인해 해안선 변화가 가속화하며 침식 피해와 침수 위험성이 커지고 있다.

시는 해안지역의 조수 재난(대조기)에 대응해 관리계획을 마련해 운영하고 있으며, 침수 우려 지역은 자연재해저감 종합계획과 연계한 재정지원 방안을 검토하고 있다.

추가로 확인되는 연안침식 지구는 제4차 연안정비 기본계획에 반영되도록 정부와 협의하고, 해수면 상승으로 침수 위험이 높은 지역은 우선 관리대상을 정해 해양수산부 국민안심해안사업으로 추진되도록 국비를 확보해 나갈 방침이다.





인천시 관계자는 "기후위기 시대에 연안 침식은 특정 지역의 문제가 아니라 시민의 삶·안전과 직결되는 도시 전체의 과제"라며 "연안 정비사업을 고도화하고 관리 모델을 구축해 시민이 체감하는 안전한 연안 환경을 조성하겠다"고 밝혔다.





