따뜻함을 행정에 새기다… 고령군, ‘경북사랑의열매 이웃돕기 유공’ 지자체 우수상

영남취재본부 조충현기자

입력2025.12.12 12:18

3년 연속 우수 지자체 선정… 포상금 활용 내년 복지박람회 첫 개최 예정

행정의 언어가 때로는 숫자보다 온기를 말할 때가 있다.


경북 고령군은 '2025년 경북사랑의열매 이웃돕기 유공' 지자체 부문에서 우수상을 받았다.


고령군은 2020년과 2023년에 이어 올해까지 3년 연속 우수 지자체로 선정됐다. 경북도 공동모금회는 전년도 이웃돕기 성금 모금 실적과 1인당 모금액을 반영해 평가를 진행했으며, 경북 내 6개 시·군이 수상한 가운데 고령군은 우수상을 받아 포상금 2000만원을 지원받게 됐다.


고령군은 연중 경북도 공동모금회와 협력해 다양한 사회복지사업을 추진하고 있다. 군민이 기부한 소중한 성금은 긴급 생계비, 의료비, 명절지원금, 따뜻한겨울나기 지원금, 사회복지시설 차량지원, 지역사회보장협의체 복지사업비 등으로 사용되며, 복지 사각지대 해소와 지역 복지 수요에 부합하는 맞춤형 지원에 기여하고 있다.


군은 이번 우수상 수상으로 받은 포상금 2000만원을 활용해 내년도에 고령군 복지박람회를 처음으로 개최할 계획이다.


고령군 관계자는 "사회복지시설·기관·단체가 함께 참여하는 복지박람회를 통해 지역의 복지 인식 개선과 민·관 협력 강화에 기여하고, 고령군 복지가 한 단계 더 발전하는 계기가 될 것으로 기대한다"고 말했다.

따뜻함을 행정에 새기다… 고령군, ‘경북사랑의열매 이웃돕기 유공’ 지자체 우수상 고령군청.
영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
