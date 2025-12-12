쿠팡, 와우 유료 멤버십 해지 두 단계로 간소화

기존 4~5단계서 축소
네이버·컬리 등 동종 업계보다 단순화
쿠팡이 유료 멤버십인 '와우 멤버십' 해지 단계를 간소화했다. 탈퇴와 해지 과정이 번거롭다는 회원들의 불만을 수렴하고, 이를 수정하라는 정치권과 정부의 권고를 따른 것으로 보인다.
12일 관련 업계에 따르면 쿠팡은 이날 자체 애플리케이션(앱)에서 와우 회원의 멤버십 해지 과정을 두 단계로 줄인 것으로 확인됐다. 해지 신청을 하려는 고객들은 '마이 쿠팡' 페이지에서 '설정'으로 이동해 '와우 멤버십' 화면에서 '해지하기', '해지 신청 완료하기' 등 두 단계만 거치면 절차를 마무리할 수 있다.
앞서 개인정보보호위원회를 비롯한 정부 당국은 와우 멤버십 회원들의 빠른 해지와 탈퇴를 어렵게 만든 것은 부적절하다고 지적했다. 이에 따라 쿠팡은 탈퇴 단계를 기존 6단계에서 4단계로 간소화한 데 이어 이날 유료 멤버십 해지 단계도 줄였다.
기존에는 '해지하기' 페이지에서 '와우 전용 혜택 그만 받기', '와우 전용 쿠폰 포기하기', '설문조사' 등 탈퇴를 말리는 페이지를 여러 번 거쳐야 했으나 이를 대폭 간소화한 것이다. 두 단계만으로 멤버십 해지가 이뤄지는 것은 네이버나 컬리 등 동종 업계와 비교해서도 단순하다.
쿠팡 멤버십은 서비스를 이용하지 않았으면 기간에 상관없이 즉시 해지, 환불 처리가 가능하다. 쿠팡플레이 스포츠 패스는 구글스토어·애플스토어에서 구독을 해지할 수 있다.
김흥순 기자 sport@asiae.co.kr
