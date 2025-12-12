본문 바로가기
경기도일자리재단, 유연근무제 활성화위한 정책연구 보고서 발간

이영규기자

입력2025.12.12 11:12

경기도일자리재단은 12일 '유연근무제 활성화를 위한 정책 연구-실태 및 의견 조사 결과와 정책 제언' 보고서를 발간했다.


이번 보고서는 도내 거주자 및 사업체 종사 임금근로자에 대한 실태조사와 사업체 인사 담당자, 관련 전문가 의견을 종합해 유연근무제 활성화를 위한 정책을 제시했다.


보고서에 따르면 유연근무제를 활용한 근로자들이 가장 많이 이용한 제도는 시차출퇴근제(91.5%)였다. 이어 재택·원격근무제(89.0%), 선택적·탄력적 근로시간제(82.1%)가 뒤를 이었다.


활용 목적은 여가 시간 확보(32.6%)가 가장 많았다. 이어 자녀 돌봄(26.3%), 원거리 출퇴근 부담 해소(18.4%), 건강 문제(10.7%) 순으로 나타났다.


유연근무제에 대한 만족도는 74.6%로, 대부분이 제도가 목적 달성에 도움이 됐다고 평가했다. 제도 정착을 위한 주요 과제로는 상사와 동료의 인식 개선, 임금 보전 등이 제시됐다.


경기도일자리재단, 유연근무제 활성화위한 정책연구 보고서 발간 경기도일자리재단의 '유연근무제 활성화를 위한 정책 연구' 표지
인사담당자들은 직원들의 만족도 향상과 일·생활 균형 향상에 대해서는 긍정적으로 응답한 반면, 근태관리의 어려움, 업무 연계성 약화, 행정 업무 증가 등을 애로사항으로 지적했다. 특히, 생산직이나 현장직 등에서는 제도 활용이 제한돼 직군 간 형평성 문제가 함께 제기됐다.


아울러 안정적인 제도 운영을 위해 정부 차원의 재정 지원 확대, 업무 공백 완화 방안 마련, 경영진 인식 개선 및 참여 유도, 사후 관리형 지원 체계 구축 등이 필요하다는 의견도 제시됐다.


김민영 경기도일자리재단 연구위원은 "향후 경기도 내 많은 기업과 근로자들이 유연근무제를 활용하기 위해서는 도입부터 활성화까지 단계적 맞춤형 지원이 필요하다"며, "우수기업에 대한 실효성 있는 보상과 사례 발굴을 통해 참여 확대와 사회적 인식 개선의 선순환 구조가 마련되어야 한다"고 강조했다.




이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

