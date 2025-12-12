김동연 "12·3내란은 한줌, 한톨의 세력까지 찾아내 단죄해야"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

김동연 경기도지사가 '12·12 군사반란'이 일어난 12일 '12·3 내란' 심판은 군사반란과 달라야 한다며 끝까지 행동하자고 당부했다.

김동연 지사는 이날 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 올린 글에서 "1979년 오늘, '12·12 군사반란'은 헌정을 무너뜨리고 민주주의의 숨을 끊으려 했던 폭력이었다"며 "광주는 그 폭력에 피로 항거했고, 빛의 이름으로 내란세력에 맞섰다"고 말했다.

이어 "2024년 12월 3일, 한강 작가의 말처럼 죽은 자가 산자를 구하고, 그날의 광주가 오늘의 우리를 일으켜 세웠다"며 "시민들은 장갑차를 막아섰고, 국회는 비상계엄 해제요구 결의안을 가결했다"고 덧붙였다.

나아가 "우리는 가장 민주적이며 평화로운 방식으로 내란의 밤을 밀어내고 민주공화국의 새벽을 열었다"며 "그러나 과제는 여전히 남아 있는 만큼 마지막 한 줌, 한 톨의 내란 세력까지 철저히 단죄해 누구도 다시는 '내란'이란 말을 머릿속에 떠올릴 수조차 없도록 해야 한다"고 강조했다.





또 "12·3 내란 심판은 '12·12 군사반란'과 달라야 한다"며 "끝까지 기억하고, 끝까지 분노하고, 끝까지 행동하자"고 제안했다.





