전남도, 서남권 첫 공립 산림레포츠센터 '첫 발' 내딛는다

호남취재본부 심진석기자

입력2025.12.12 11:05

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

2029년까지 무안 승달산 일원 조성
2만㎡ 규모…교육부터 인력 양성까지
"서남권 레포츠 공백 해소"의미도

전남도, 서남권 첫 공립 산림레포츠센터 '첫 발' 내딛는다 공립 산림레포츠센터 위치도. 전남도 제공
전라남도가 서남권 최초의 공립 산림레포츠센터 조성 작업에 공식 착수했다.


전남도는 11일 2026년 정부 예산에 기본·실시설계비 2억1,500만 원을 확보했다고 밝혔다. 그동안 동부·중부권에만 집중돼 있던 산림레포츠 기반시설을 서남권에도 구축해 지역 균형을 이루겠다는 구상이다.


그동안 국공립 산림 레포츠센터는 강원 강릉, 경북 문경, 경남 밀양 등 동중부권 지역에만 자리 잡아 서남권은 사실상 공백 지대로 남아 있었다.


전남도 측은 "서남권(전라·충청) 첫 공립 시설이 들어서면 도민 체험 기회 확대와 지역 산림 레포츠 산업 육성의 기반이 마련된다"고 내다봤다.


센터는 무안읍 승달산 일원 2만㎡ 부지에 총사업비 300억 원(국비 150억·군비 150억)이 투입돼 2026년부터 2029년까지 조성된다.


사업에는 짚라인, 산악자전거(MTB), 로프체험시설, 트리탑 시설 등 다양한 체험형 프로그램이 포함된다. 향후에는 교육·안전 훈련, 전문 인력 양성 기능까지 갖춘 서남권 대표 레포츠 플랫폼으로 확대한다는 계획이다.


전남도는 내년부터 기본·실시설계 용역에 본격 돌입한다. 지형·수요·안전 문제를 반영해 설계 단계에서부터 산림 레포츠 전문기관 수준의 체계를 갖추겠다는 것이 전남도 복안이다. 시설 완공 이후 안정적인 운영을 위해 사업 초기부터 안전성과 현장 적합성을 검증한다는 방침도 세웠다.


이번 사업 대상지인 승달산 일대는 자연림과 접근성을 모두 갖춘 곳으로 평가된다. 인근에는 산림 식물자원 후계원, 숲속 야영장 조성이 예정돼 있어 산림관광과 레포츠를 연계한 복합권역으로의 성장 가능성도 높다는 분석이다.


김정섭 전남도 환경산림국장은 "이번 국비 확보는 서남권 산림 레포츠 기반 구축의 실질적인 출발점이다"며 "오랫동안 제기돼온 서남권 체험시설 수요를 해소할 수 있는 계기가 될 것이다"고 말했다.


이어 "무안군과의 협력을 통해 설계와 국비 확보를 차질 없이 추진해 도민이 체감할 수 있는 시설을 만들겠다"고 덧붙였다.




호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

