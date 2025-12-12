본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

美 Fed, 지역 연은 총재 11명 전원 재임명

오수연기자

입력2025.12.12 11:04

시계아이콘00분 40초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

미국 연방준비제도(Fed) 이사회가 11일(현지시간) 지역 연방준비은행 총재 11명을 만장일치로 재임명했다.


퇴임 의사를 밝힌 라파엘 보스틱 애틀랜타 연은 총재를 제외한 현직 연은 총재 전원을 재임명한 것이다. 새 임기는 내년 3월 1일 시작해 5년이다.

美 Fed, 지역 연은 총재 11명 전원 재임명 미 연방준비제도. 로이터연합뉴스
AD

이날 스티브 마이런 등 트럼프 대통령이 임명한 Fed 이사 3명도 현직 연은 총재들을 재임명하는 데 찬성했다.


연은 총재 임명은 행정적인 절차다. 그러나 최근 도널드 트럼프 미 대통령이 Fed에 금리 인하를 압박하는 가운데 Fed 이사회에 측근을 임명하면서 이들에게 연은 총재 재임명을 면밀히 살피게 하려는 게 아니냐는 우려의 목소리가 나왔다. 또 스콧 베선트 미 재무부 장관은 해당 지역에 최소 3년 이상 거주한 사람만 연은 총재를 맡을 수 있는 방안을 추진하겠다고 밝히며 이러한 우려에 힘을 실었다.


지역 연은 총재들은 직무상 사유가 있을 때 이사회 과반수 표결로 해임될 수 있으나, 이날 재임명되며 일단 즉각적인 위협은 사라진 것이라고 블룸버그는 설명했다.


기준금리를 결정하는 연방공개시장위원회(FOMC)는 의장을 포함한 Fed 이사 7명과 연은 총재 12명을 합쳐 19명으로 구성된다. 그러나 투표권은 Fed 이사 7명과 연은 총재 5명에게 부여된다.


지금 뜨는 뉴스

AD

연은 총재 투표권은 매년 순번제로 적용된다. 내년 1월부터 12월 회의에선 존 윌리엄스(뉴욕), 베스 해먹(클리블랜드), 애나 폴슨(필라델피아), 로리 로건(댈러스) 닐 카시카리(미니애폴리스) 총재가 투표권을 갖는다.




오수연 기자 syoh@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.12.0607:30
    한국인 참전자 사망 확인된 '국제의용군'…어떤 조직일까
    한국인 참전자 사망 확인된 '국제의용군'…어떤 조직일까

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 이현우 기자 우크라이나 전쟁에 참전했다가 사망한 한국인의 장례식이 최근 우크라이나 키이우에서 열린 가운데, 우리 정부도 해당 사실을 공식 확인했다. 우크라이나와 러시아 매체 등에서 우크라이나 측 국제의용군에 참여한 한국인이 존재하고 사망자도 발생했다는 보도가 그간 이어져 왔지만, 정부가 이를 공식적으로 확

  • 25.12.0513:09
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 김용태 국민의힘 의원(12월 4일) "계엄 1년, 거대 두 정당 적대적 공생하고 있어""장동혁 변화 임계점은 1월 중순. 출마자들 가만있지 않을 것""당원 게시판 논란 조사, 장동혁 대표가 철회해야""100% 국민경선으로 지방선거 후보 뽑자" 소종섭 : 김 의원님, 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 김용태 :

  • 25.12.0415:35
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(12월 3일) 소종섭 : 국민의힘에서 계엄 1년 맞이해서 메시지들이 나왔는데 국민이 보기에는 좀 헷갈릴 것 같아요. 장동혁 대표는 계엄은 의회 폭거에 맞서기 위한 것이었다고 계엄을 옹호하는 듯한 메시지를 냈습니다. 반면 송원석 원내대표는 진심으로

  • 25.11.2709:34
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(11월 24일) 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'에 출연한 윤희석 전 국민의힘 대변인은 "장동혁 대표의 메시지는 호소력에 한계가 분명해 변화가 필요하다"고 진단했다. 또한 "이대로라면 연말 연초에 내부에서 장 대표에 대한 문제제기가 불거질 것"이라고 내다봤다. 한동훈 전

  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

이시각 랭킹 뉴스

11:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기