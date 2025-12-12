상금 모아 대학발전기금 쾌척… 동의대 대학원 인공지능학과 연구실, 500만원 기탁

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

가상환자생성 모의진료 플랫폼 개발 각종 경진대회 수상

동의대학교(총장 한수환) 대학원 인공지능학과 연구실이 수상 상금을 모아 대학발전기금 500만원을 쾌척했다.

이 대학원 인공지능학과 김성희 주임교수(산학협력단장)와 연구실 대학원생 및 학부생들이 연구실의 성과를 통해 각종 경진대회에서 수상한 상금 등으로 대학발전기금을 기탁했다.

대학원 인공지능학과 DXLab 소속 허수진, 오상헌, 최영미, 박재성, 김희준, 류진우, 전혜리 대학원생 및 학부생 7명이 상금 중 일부를 모았다. 김성희 교수가 돈을 더 보태어 총 500만원을 만들었다. 이들은 지난 9일 본관 2층 회의실에서 한수환 총장에게 발전기금으로 전달했다.

DXLab은 올해 인공지능 기반으로 개발한 가상환자 모의진료 교육 플랫폼이 동의대 한의대 및 대구한의대 수업시간에 실제로 활용되는 성과를 거뒀다.

지난 8월 과학기술정보통신부가 주최하고 정보통신기획평가원(IITP)이 주관한 전국 최대 규모의 경진대회 중 하나인 'ICT 챌린지 2025'에서 정보통신기획평가원장상인 미래성장상을 수상해 상금 500만원을 받았다. 또 제5회 부울경 ICT 아이디어 경진대회 대상, 2025 ICT 이노베이션 디지털 신기술 공모전 아이디어 부문 특별상을 수상했다.

최영미 씨는 "학교에서 많은 도움을 받아 여러 성과를 이뤘기에 후배들에게도 도움을 주고 싶었다"고 뜻을 전했다. 그는 "다른 학생들도 학업과 연구를 성실히 수행하며 서로에게 긍정적인 자극을 주고 다양한 도전을 통해 꾸준히 성장하길 바란다"고 말했다.





김성희 교수는 "대학원생들이 함께 고생하며 연구하면서 큰 성과를 보여 뿌듯했는데 학교와 다른 학생들까지 생각하는 마음이 대견해 동참했다"고 웃었다.

동의대 대학원 인공지능학과 DXLab 학생들이 대학발전기금 500만원을 한수환 총장(왼쪽에서 5번째)에게 기탁하고 있다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr

