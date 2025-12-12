본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

상금 모아 대학발전기금 쾌척… 동의대 대학원 인공지능학과 연구실, 500만원 기탁

영남취재본부 김용우기자

입력2025.12.12 11:02

시계아이콘00분 40초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

가상환자생성 모의진료 플랫폼 개발 각종 경진대회 수상

동의대학교(총장 한수환) 대학원 인공지능학과 연구실이 수상 상금을 모아 대학발전기금 500만원을 쾌척했다.


이 대학원 인공지능학과 김성희 주임교수(산학협력단장)와 연구실 대학원생 및 학부생들이 연구실의 성과를 통해 각종 경진대회에서 수상한 상금 등으로 대학발전기금을 기탁했다.


대학원 인공지능학과 DXLab 소속 허수진, 오상헌, 최영미, 박재성, 김희준, 류진우, 전혜리 대학원생 및 학부생 7명이 상금 중 일부를 모았다. 김성희 교수가 돈을 더 보태어 총 500만원을 만들었다. 이들은 지난 9일 본관 2층 회의실에서 한수환 총장에게 발전기금으로 전달했다.


DXLab은 올해 인공지능 기반으로 개발한 가상환자 모의진료 교육 플랫폼이 동의대 한의대 및 대구한의대 수업시간에 실제로 활용되는 성과를 거뒀다.


지난 8월 과학기술정보통신부가 주최하고 정보통신기획평가원(IITP)이 주관한 전국 최대 규모의 경진대회 중 하나인 'ICT 챌린지 2025'에서 정보통신기획평가원장상인 미래성장상을 수상해 상금 500만원을 받았다. 또 제5회 부울경 ICT 아이디어 경진대회 대상, 2025 ICT 이노베이션 디지털 신기술 공모전 아이디어 부문 특별상을 수상했다.


최영미 씨는 "학교에서 많은 도움을 받아 여러 성과를 이뤘기에 후배들에게도 도움을 주고 싶었다"고 뜻을 전했다. 그는 "다른 학생들도 학업과 연구를 성실히 수행하며 서로에게 긍정적인 자극을 주고 다양한 도전을 통해 꾸준히 성장하길 바란다"고 말했다.


지금 뜨는 뉴스

AD

김성희 교수는 "대학원생들이 함께 고생하며 연구하면서 큰 성과를 보여 뿌듯했는데 학교와 다른 학생들까지 생각하는 마음이 대견해 동참했다"고 웃었다.

상금 모아 대학발전기금 쾌척… 동의대 대학원 인공지능학과 연구실, 500만원 기탁 동의대 대학원 인공지능학과 DXLab 학생들이 대학발전기금 500만원을 한수환 총장(왼쪽에서 5번째)에게 기탁하고 있다.
AD



영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.12.0607:30
    한국인 참전자 사망 확인된 '국제의용군'…어떤 조직일까
    한국인 참전자 사망 확인된 '국제의용군'…어떤 조직일까

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 이현우 기자 우크라이나 전쟁에 참전했다가 사망한 한국인의 장례식이 최근 우크라이나 키이우에서 열린 가운데, 우리 정부도 해당 사실을 공식 확인했다. 우크라이나와 러시아 매체 등에서 우크라이나 측 국제의용군에 참여한 한국인이 존재하고 사망자도 발생했다는 보도가 그간 이어져 왔지만, 정부가 이를 공식적으로 확

  • 25.12.0513:09
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 김용태 국민의힘 의원(12월 4일) "계엄 1년, 거대 두 정당 적대적 공생하고 있어""장동혁 변화 임계점은 1월 중순. 출마자들 가만있지 않을 것""당원 게시판 논란 조사, 장동혁 대표가 철회해야""100% 국민경선으로 지방선거 후보 뽑자" 소종섭 : 김 의원님, 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 김용태 :

  • 25.12.0415:35
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(12월 3일) 소종섭 : 국민의힘에서 계엄 1년 맞이해서 메시지들이 나왔는데 국민이 보기에는 좀 헷갈릴 것 같아요. 장동혁 대표는 계엄은 의회 폭거에 맞서기 위한 것이었다고 계엄을 옹호하는 듯한 메시지를 냈습니다. 반면 송원석 원내대표는 진심으로

  • 25.11.2709:34
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(11월 24일) 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'에 출연한 윤희석 전 국민의힘 대변인은 "장동혁 대표의 메시지는 호소력에 한계가 분명해 변화가 필요하다"고 진단했다. 또한 "이대로라면 연말 연초에 내부에서 장 대표에 대한 문제제기가 불거질 것"이라고 내다봤다. 한동훈 전

  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

이시각 랭킹 뉴스

11:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기