본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

2029년 누리호로 달 간다…2032년 착륙선은 차세대 발사체로

김종화기자

입력2025.12.12 11:00

시계아이콘01분 01초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

누리호 성공률 90%·재사용 발사체로 발사비용 ㎏당 300만원대까지 낮춘다

한국이 독자 발사체를 기반으로 한 달 탐사 로드맵을 본격 가동한다. 정부는 2029년 누리호로 달 통신궤도선을 발사하고, 2032년에는 재사용 기술을 기반으로 한 차세대 발사체를 이용해 달 착륙선 임무에 도전하겠다는 계획을 밝혔다.


윤영빈 우주항공청장은 12일 대통령 업무보고에서 "누리호를 매년 반복 발사해 신뢰도를 높이고, 차세대 발사체는 아예 재사용 모델로 개발해 발사비용을 현재의 10분의 1 수준으로 낮추겠다"고 말했다.


현재 누리호의 1㎏당 발사비용은 약 2만4000~2만6000달러 수준으로 알려져 있다. 우주청은 2035년까지 재사용 발사체 개발을 마무리해 이를 2000달러대, 즉 약 300만원 수준까지 낮추는 것을 목표로 한다.

2029년 누리호로 달 간다…2032년 착륙선은 차세대 발사체로 윤영빈 우주항공청장이 발언하고 있다.김현민 기자
AD

윤 청장은 "누리호의 성공률이 지금은 75%에 머물러 있지만, 발사 주기를 정례화하면 2032년에는 성공률을 90% 이상 달성할 수 있을 것"이라고 설명했다. 그는 누리호 4차 발사가 민간 기업과 함께 이뤄졌다는 점을 언급하며 "정부 주도 구조에서 민간 참여 중심의 체제로 전환하는 첫 신호였다"고 강조했다.


달 탐사 계획도 단계별로 구체화되고 있다. 달 통신궤도선은 시스템 기본설계가 진행 중이며, 탐사 로버 등 탑재체 구성도 확정 단계에 들어갔다. 우주청은 누리호와 함께 궤도수송선을 활용해 2029년 발사를 추진한다.


윤 청장은 "착륙선 발사에 앞서 궤도선 임무를 수행해야 심우주 통신과 항법 같은 필수 기술을 확보할 수 있다"며 "두 임무는 서로 연결된 연속 과정"이라고 설명했다. 2032년 착륙선은 차세대 발사체로 보내는데, 이는 재사용 기술과 고성능 엔진 기술을 결합해 한국이 본격적으로 심우주 탐사 능력을 확보하는 분기점이 될 것으로 보인다.


발사체 비용 절감을 위한 정책 기반도 마련된다. 우주청은 공공·국방 위성을 국내 발사체로 우선 발사하는 체계를 도입해 안정적인 발사 수요를 확보할 계획이다. 동시에 나로우주센터 기능을 확장하고 민간 발사 준비를 지원하는 인프라도 강화한다. 올해 상반기에는 달 통신궤도선 임무 설계가 우선 추진되며, 전체 달 탐사 로드맵의 기술적 뼈대를 완성하는 작업이 이어진다.


지금 뜨는 뉴스

AD

윤 청장은 "우주항공청 예산이 내년에 처음으로 1조원을 넘긴다"며 "우주항공산업을 국가의 미래 성장축으로 키우기 위해 지속적으로 역량을 투입하겠다"고 밝혔다.




김종화 기자 justin@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.12.0607:30
    한국인 참전자 사망 확인된 '국제의용군'…어떤 조직일까
    한국인 참전자 사망 확인된 '국제의용군'…어떤 조직일까

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 이현우 기자 우크라이나 전쟁에 참전했다가 사망한 한국인의 장례식이 최근 우크라이나 키이우에서 열린 가운데, 우리 정부도 해당 사실을 공식 확인했다. 우크라이나와 러시아 매체 등에서 우크라이나 측 국제의용군에 참여한 한국인이 존재하고 사망자도 발생했다는 보도가 그간 이어져 왔지만, 정부가 이를 공식적으로 확

  • 25.12.0513:09
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 김용태 국민의힘 의원(12월 4일) "계엄 1년, 거대 두 정당 적대적 공생하고 있어""장동혁 변화 임계점은 1월 중순. 출마자들 가만있지 않을 것""당원 게시판 논란 조사, 장동혁 대표가 철회해야""100% 국민경선으로 지방선거 후보 뽑자" 소종섭 : 김 의원님, 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 김용태 :

  • 25.12.0415:35
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(12월 3일) 소종섭 : 국민의힘에서 계엄 1년 맞이해서 메시지들이 나왔는데 국민이 보기에는 좀 헷갈릴 것 같아요. 장동혁 대표는 계엄은 의회 폭거에 맞서기 위한 것이었다고 계엄을 옹호하는 듯한 메시지를 냈습니다. 반면 송원석 원내대표는 진심으로

  • 25.11.2709:34
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(11월 24일) 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'에 출연한 윤희석 전 국민의힘 대변인은 "장동혁 대표의 메시지는 호소력에 한계가 분명해 변화가 필요하다"고 진단했다. 또한 "이대로라면 연말 연초에 내부에서 장 대표에 대한 문제제기가 불거질 것"이라고 내다봤다. 한동훈 전

  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

이시각 랭킹 뉴스

11:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기