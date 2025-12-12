본문 바로가기
정진욱 의원 "GGM 2교대 전환 서둘러야~"

호남취재본부 신동호기자

입력2025.12.12 10:52

정청래 대표에 공식 건의…"현대차 결단 필요"

정진욱 의원 "GGM 2교대 전환 서둘러야~" 정진욱 의원
더불어민주당 정진욱 의원(광주 동남갑)이 광주글로벌모터스(GGM)의 근무 체제를 단일 교대에서 2교대로 전환해야 한다며 '광주 청년 일자리 1000개를 즉시 늘릴 수 있는 실질적 해법'이라고 주장했다.


정 의원은 11일 "현행 교대 방식으로는 급증하는 생산 수요를 감당할 수 없다"며 "2교대 전환은 선택이 아니라 광주의 산업경쟁력을 위한 필수 조치다"라고 밝혔다.


그는 전날 열린 민주당 광주 현장 최고위원회의에서 정청래 당대표에게 "2교대 전환을 위해 현대자동차를 설득해 달라"고 공식 요청한 것으로 확인됐다.


GGM은 '광주형 일자리'의 대표 모델이자 광주 청년층이 선호하는 제조업 일터로 꼽힌다. 그러나 현재 오전 7시 30분부터 오후 4시 30분까지 이어지는 단일 교대 체제 탓에 생산량 확대가 어려워 신규 채용 역시 제한적이라는 지적이 이어져 왔다.


실제 GGM의 올해 하반기 채용에선 27명 모집에 992명이 지원해 36.7대 1의 경쟁률을 기록했다.


정 의원은 "청년 수요는 폭증하는데 공장은 기존 체계를 유지하며 사실상 증산을 멈춘 상태다"고 말했다.


GGM이 생산하는 현대차 경형 SUV '캐스퍼'는 출시 이후 꾸준한 인기를 유지하며 출고 대기 기간이 1년을 넘기고, 중고차 가격이 신차 가격을 웃도는 현상까지 나타나고 있다.


전문가들은 "2교대 전환 시 GGM과 협력업체를 포함해 최소 1,000개 이상의 일자리 창출 효과가 가능하다"고 보고 있다.


정 의원은 "광주형 일자리 모델이 한 단계 더 진화하려면 노사 신뢰 회복과 함께 현대차의 전향적 판단이 필요하다"며 "광주시·노조·기업이 상생의 정신을 되살리는 것이 가장 중요한 과제다"고 강조했다.


그러면서 "GGM 2교대 전환이 조속히 이뤄져 청년들에게 새로운 일자리 문이 열리도록 끝까지 챙기겠다"며 "광주가 미래 모빌리티 산업의 중심지로 도약할 수 있도록 국회 차원의 지원도 아끼지 않겠다"고 말했다.




호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

