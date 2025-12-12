본문 바로가기
한투증권, 지속가능 연계 채권 인도네시아 증권거래소 상장

조슬기나기자

입력2025.12.12 10:49

5000억 루피아 규모 지속가능 연계 채권 단독 주관

한국투자증권 인도네시아법인 KISI가 현지에서 지속가능 연계 채권을 발행했다.


12일 한국투자증권에 따르면 전날 발행된 이번 채권은 인도네시아 호스피털리티 부문 부동산 개발사인 'PT Pollux Hotels Group Tbk'가 발행하는 5000억 루피아(약 440억원) 규모의 지속가능 연계 채권(Sustainability-Linked Bond)이다. 조달 자금은 투자 대출 상환, 운영자본 확충과 더불어 태양광 발전 설치 및 재활용수 활용 확대 등 ESG 관련 활동에 활용된다.


채권 구조는 A 시리즈 총 550억 루피아(만기 3년, 연 5.85%), B 시리즈 총 4450억 루피아(만기 5년, 연 6.25%)로 구성됐다. 두 시리즈 모두 수요예측에서 긍정적인 투자자 반응을 이끌어 냈다고 회사측은 설명했다. 아시아개발은행(ADB) 산하 신탁기금인 CGIF의 전액 지급 보증을 받고, 인도네시아 신용평가사 Pefindo로부터 idAAAcg(트리플 A, 기업 보증) 등급을 획득하는 등 투자 안정성도 확보했다.

한투증권, 지속가능 연계 채권 인도네시아 증권거래소 상장 11일 인도네시아 증권거래소에서 남경훈 한국투자증권 인도네시아 법인장(좌측부터), 니코 푸르노모 포 폴룩스 프로퍼르티 인도네시아 설립자, 아이 그데 뇨만 예트나 인도네시아 증권거래소 상장 담당 이사, 윌리엄 포 폴룩스 프로퍼르티 인도네시아 설립자가 기념사진을 촬영하고 있다. 한국투자증권
앞서 지난해 7월 인도네시아 최대 철강 제조업체 Spindo의 현지 최초 지속가능 연계 채권을 공동 대표 주관한 KISI는 이번 채권 발행을 단독 주관하며 현지 금융시장에서 입지를 강화하고 있다. 리테일 비즈니스의 빠른 성장과 차별화된 IB(기업금융) 트랙 레코드를 중심으로 종합 금융투자사로 도약하면서 한국과 인도네시아를 잇는 교두보 역할을 수행한다는 목표다.


남경훈 한국투자증권 KISI법인장은 "이번 채권 발행을 통해 KISI가 보유한 비즈니스 전문성에 대한 현지 기업들의 신뢰가 한층 두터워질 것으로 기대한다"며 "앞으로도 인도네시아 자본시장에서 기업들이 최적의 자본조달을 이룰 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.


한편 한국투자증권 인도네시아법인은 지난해 흑자전환 이후 2025년 IB 부문에서 자문 5건, 채권발행 13건, ECM 1건을 달성하고, ELW 상품 115개 종목 발행 및 리테일 비즈니스에서 신규 계좌 2.5만개(전년 대비 142% 성장)를 기록하며 성과를 이어가고 있다.




조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr
