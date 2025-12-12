본문 바로가기
국방부 헌법존중TF 조사분석실 신설…'외압 폭로' 박정훈 대령이 맡는다

손선희기자

입력2025.12.12 10:48

12·3 비상계엄 가담 공직자를 조사하기 위한 국방부 헌법존중 정부혁신 태스크포스(TF)가 조사분석실을 신설했다. 조사분석실은 '채상병 순직 사건 외압 폭로'를 한 박정훈 전 해병대수사단장(대령)이 맡는다.


국방부 헌법존중TF 조사분석실 신설…'외압 폭로' 박정훈 대령이 맡는다 박정훈 전 해병대수사단장. 연합뉴스
헌법존중 총괄 TF 역할을 하는 총리실은 이날 보도자료를 내고 이 같은 내용의 국방부 헌법존중TF 체계 개편 계획을 밝혔다.


신설된 국방부 헌법존중TF 조사분석실은 박 대령을 포함해 27명으로 구성됐다. 징계·수사 등 행정처리 방향을 검토하고 기존 조사 결과에 대한 검증 및 보완, 추가 의혹에 대한 조사 등을 담당할 예정이다.


한편 총리실은 총괄TF 외부자문위원으로 육군 장성 출신 이친범 전 주동티모르 대사를 추가 위촉한다고 밝혔다.


김민석 국무총리는 이번 조치에 대해 "국가안보의 최후 보루인 군이 명예를 회복하고 안정된 체계를 되찾는 것이 무엇보다도 중요하기 때문"이라며 "현장에서 군의 원칙과 절차를 지키기 위해 노력해 온 박 대령이 중책을 맡은 것에 큰 의미가 있다"고 말했다. 아울러 안규백 국방부 장관을 향해 "군이 12·3 비상계엄 선포로 인해 입은 오명과 상처를 씻어낼 수 있도록 TF 활동을 흔들림 없이 수행해달라"고 당부했다.




손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr
