본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

장재훈 부회장 "SDV 프로젝트 예정대로…포티투닷과 협업 체계 유지"

우수연기자

입력2025.12.12 10:47

수정2025.12.12 10:56

시계아이콘00분 53초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

조직 공백·동요 최소화 위한 임직원 메시지
현대차그룹, R&D 투톱 수장 교체
"이번 변화 새로운 도약의 계기될 것"

장재훈 현대차그룹 부회장이 기존에 추진 중인 SDV(소프트웨어 중심 차량) 개발 프로젝트를 예정대로 이어가고, 포티투닷과의 협업 체계도 유지하겠다는 입장을 밝혔다. 송창현 AVP본부장의 갑작스러운 사임 이후 조직 내 공백과 동요를 최소화하고 내부 갈등을 정리하려는 메시지로 해석된다.


12일 장 부회장이 포티투닷과 현대차 AVP본부 임직원을 대상으로 보낸 메시지에 따르면 그는 "소프트웨어 중심 모빌리티 기업으로의 전환은 그룹의 생존과 미래가 걸린 결코 타협할 수 없는 목표"라고 말했다.


이어 "이를 위해 포티투닷과 협업체계를 변함없이 유지하고, 기존의 XP2·XV1 개발 프로젝트를 예정대로 추진할 것"이라고 강조했다.


장재훈 부회장 "SDV 프로젝트 예정대로…포티투닷과 협업 체계 유지" 장재훈 현대차그룹 부회장. 현대차그룹 제공
AD

최근 송 사장의 사임으로 흔들릴 수 있는 연구개발 조직을 안정시키고, SDV 전환과 자율주행 기술 개발은 계획대로 추진하겠다는 의지를 구성원들에게 분명히 전달하려는 의미로 해석된다. 이날 메시지에는 조직 내 불안감을 조기에 차단하고 미래차 전략의 연속성을 확보하겠다는 의중이 담겨 있다.


장 부회장은 "앞으로 우리가 함께 마련한 기술 비전과 개발 체계는 흔들림 없이 계승하고 지속적으로 발전시켜야 한다"며 "가장 중요한 것은 개발 조직 간 협업을 넘어 그룹 차원의 역량을 결집한 진정한 원팀(One Team)을 구축하는 것"이라고 강조했다.


마지막으로 그는 "현대차그룹은 변화와 어려움이 반복되는 역사 속에서도 늘 답을 찾아왔다"며 "현재의 환경과 여건이 녹록지 않지만 서로의 실력을 믿고, 불필요한 과정을 덜고, 솔직하게 소통해 원팀 협력을 이뤄낸다면 이번 변화를 새로운 도약의 계기로 만들 것이라 믿는다"고 덧붙였다.


현대차그룹은 최근 연구개발(R&D) 조직의 양대 수장을 모두 교체하는 인사를 단행했다. 지난 4일 소프트웨어 개발을 담당하던 송 사장이 사임을 표명했고, 11일에는 하드웨어 개발을 총괄했던 양희원 사장도 용퇴 의사를 밝히며 15일 퇴임식을 진행할 예정이다.


지금 뜨는 뉴스

AD

양 사장의 후임에는 만프레드 하러 현대차·기아 차량개발담당 부사장이 유력하며, 송 사장의 후임은 아직 정해지지 않았다.




우수연 기자 yesim@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.12.0607:30
    한국인 참전자 사망 확인된 '국제의용군'…어떤 조직일까
    한국인 참전자 사망 확인된 '국제의용군'…어떤 조직일까

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 이현우 기자 우크라이나 전쟁에 참전했다가 사망한 한국인의 장례식이 최근 우크라이나 키이우에서 열린 가운데, 우리 정부도 해당 사실을 공식 확인했다. 우크라이나와 러시아 매체 등에서 우크라이나 측 국제의용군에 참여한 한국인이 존재하고 사망자도 발생했다는 보도가 그간 이어져 왔지만, 정부가 이를 공식적으로 확

  • 25.12.0513:09
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 김용태 국민의힘 의원(12월 4일) "계엄 1년, 거대 두 정당 적대적 공생하고 있어""장동혁 변화 임계점은 1월 중순. 출마자들 가만있지 않을 것""당원 게시판 논란 조사, 장동혁 대표가 철회해야""100% 국민경선으로 지방선거 후보 뽑자" 소종섭 : 김 의원님, 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 김용태 :

  • 25.12.0415:35
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(12월 3일) 소종섭 : 국민의힘에서 계엄 1년 맞이해서 메시지들이 나왔는데 국민이 보기에는 좀 헷갈릴 것 같아요. 장동혁 대표는 계엄은 의회 폭거에 맞서기 위한 것이었다고 계엄을 옹호하는 듯한 메시지를 냈습니다. 반면 송원석 원내대표는 진심으로

  • 25.11.2709:34
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(11월 24일) 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'에 출연한 윤희석 전 국민의힘 대변인은 "장동혁 대표의 메시지는 호소력에 한계가 분명해 변화가 필요하다"고 진단했다. 또한 "이대로라면 연말 연초에 내부에서 장 대표에 대한 문제제기가 불거질 것"이라고 내다봤다. 한동훈 전

  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

이시각 랭킹 뉴스

11:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기