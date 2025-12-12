순천향대, 학과장 대상 글로컬대학 설명회 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

2026 글로컬 추진 앞두고 학과 실행력 강화…AI의료융합 기반 혁신 가속



순천향대학교는 지난 11일 대학본관 스마트홀에서 학과장 및 교직원 70여 명이 참석한 가운데 '학과장 대상 글로컬대학사업 설명회'를 열고 2026년 글로컬대학사업을 위한 학과 중심 실행력 강화에 나섰다.

12일 순천향대에 따르면 이날 설명회에서는 김기덕 교학부총장(글로컬대학사업단 총괄운영본부장)이 글로컬대학30 비전과 목표, 3대 전략, 8대 핵심과제를 중심으로 한 혁신계획을 발표했다.

이어 학사구조 개편 방향과 학과별 주요 변화 사항을 공유하며, 구조 개편과 정원 조정 등 민감한 과정에서 적극 협조한 학과 구성원들에게 감사의 뜻을 전했다.

질의응답에서는 교육과정 개편, 학과 운영, 학생 지원 등에 관한 다양한 의견을 나눴으며, 학과장들은 글로컬대학사업 추진 취지에 공감하며 향후 긴밀한 협력 의지를 밝혔다.

송병국 총장(글로컬대학사업단장)은 "글로컬대학사업은 대학 체질을 혁신하는 과정이며, 오늘 설명회는 그 변화를 학과장들과 구체화한 의미 있는 시간"이라며 "각 학과 역량을 AI의료융합 전략과 연계해 순천향대만의 글로컬 혁신 모델을 완성해 나가겠다"고 말했다.





순천향대 글로컬대학사업단은 앞으로 팀장급 설명회와 학과별 세부 설명회를 순차적으로 열고, 정례적 소통과 실행 점검 체계를 통해 학과 중심의 참여 기반을 강화해 혁신 전략을 속도감 있게 추진할 계획이다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr

