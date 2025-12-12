정청래 "국힘, 가맹사업법 '필버' 해놓고 찬성표…코미디"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

12일 더불어민주당 최고위원회의

정청래 더불어민주당 당대표는 국민의힘을 향해 "11일 통과한 가맹사업법 개정안에 대해 필리버스터(무제한 토론)을 한 국민의힘이 또 찬성표를 눌렀다"며 "찬성표를 누를 법에 대해 반대 무제한 토론하는 코미디 같은 상황"이라고 밝혔다.

정청래 더불어민주당 대표가 12일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 2025.12.12 김현민 기자

12일 여의도 국회에서 열린 민주당 최고위원회의에서 정 대표는 "도대체 국민의힘은 무엇을 하는 정당인가"라며 이렇게 전했다. 국민의힘은 민주당이 추진하는 사법개혁안 등 쟁점법안에 대한 대응 전략으로 본회의에 상정되는 모든 법안에 필리버스터에 나서는 대응 전략을 펼치고 있다.

정 대표는 "(국민의힘은) 민생개혁 입법에 대해서 발목을 잡고 민생 인질극을 펼치고 있다"며 "본인들이 발목 잡고 있는 민생법안 중 본인들이 발의한 법안도 있다"고 지적했다. 그는 "본인들이 법안을 발의해놓고 본인이 발목을 잡고 필리버스터를 하겠다는 이 상상할 수 없는 해괴한 발상에 대해 국민 여러분은 어떻게 생각하시느냐"며 "도대체 이해되지 않는다"고 했다.

이어 정 대표는 "내란을 저지른 것도 이해가 안 되지만 내란을 옹호한 것도, 윤어게인을 외치는 것도 평범한 사람으로서 이해하기 어려운 상황"이라며 "국민의힘이 참 이상하다. 베리 스트레인지(Very strange·매우 이상)하다"고 강조했다.

정 대표는 "이날 형사소송법 표결을 시작으로 은행법, 경찰관 직무집행법까지 차례로 흔들림 없이 처리해 나가겠다"며 "이어 잠시 휴회하고 2차 (필리버스터) 때 내란전담재판부법 등 꼭 필요한 법안도 흔들림 없이 추진하고, 물리적 시간 한계로 1월로 미뤄진 사법개혁안도 흔들림 없이 마무리하겠다"고 말했다.

그러면서 "국민들이 걱정하는 부분은 들어낼 것은 들어내고 보완할 것은 보완해서 국민들이 충분히 받아들일 수 있는 법안으로 처리하도록 하겠다"고 말했다.

국회 과학기술정보방송통신위원회를 10일 통과한 허위조작정보 근절법(정보통신망법 개정안) 처리에 대한 의지도 드러냈다. 정 대표는 "정보통신망법이 통과되면 제가 약속했던 검찰개혁, 언론개혁에 더해 앞으로 1월까지 추가될 사법개혁까지 국민 여러분께 약속한 걸 지키게 될 것"이라고 전했다.





한편 민주당은 3대 특검 종료 이후 2차 종합특검도 추진한다는 방침이다. 정 대표는 "채해병특검은 수고했지만 구명로비 의혹 실체를 밝히지 못했고, 김건희특검도 고생 많았지만, 진술 거부 등 방해로 양평 고속도로, 윤석열 선거법 위반 혐의 등은 손도 못 댔다"며 "내란특검도 여러 성과를 냈지만, 노상원 수첩의 진상, 내란 최초 시발점, 최초 공모자 등이 여전히 오리무중이고, 외환죄도 제대로 수사가 안 됐다"고 짚었다. 정 대표는 "내란척결을 이대로 끝날 수 없다"며 "2차 종합특검으로 미진한 수사를 계속해야 한다"고 주장했다.





황서율 기자 chestnut@asiae.co.kr

