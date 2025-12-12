본문 바로가기
한울반도체, MLCC 초음파 비파괴 검사기 개발로 국산화 성공

유현석기자

입력2025.12.12 10:38

한울반도체는 일본 H사가 사실상 독점해온 적층세라믹콘덴서(MLCC) 초음파 비파괴 검사기를 개발해 성공적으로 국산화했다고 12일 밝혔다. 회사는 국내 S사에 첫 공급을 시작으로 관련 시장 공략에 나선다.

MLCC는 전류 흐름을 안정시키고 신호 간섭을 방지하는 핵심 전자부품이다. 인공지능(AI) 서버와 PC, 차량, 전장제품 등에 필수적으로 사용된다. 특히 AI 서버와 차량용 전장제품 수요가 급증하면서 내구성과 신뢰성 확보를 위한 비파괴 내부 검사 중요성이 빠르게 커지고 있다.


한울반도체는 일본 H사 장비의 높은 가격과 검사속도 한계, AS 대응의 어려움 등을 개발 배경으로 설명했다. 기술적 완성도를 높이기 위해 4개의 초음파 모듈을 병렬로 구성하고 이를 제어할 수 있는 MLCC 전용 초음파 검사기를 개발했다. 기존 대비 최대 4배 빠른 검사 속도를 구현했으며 대량 양산 라인에서도 고밀도 샘플링 검사가 가능하다.


해당 장비는 평면(C-scan), 단면(B-scan), 파형(A-scan) 데이터를 모두 취득해 MLCC 내부 구조를 3D로 시각화할 수 있도록 지원한다. AI 알고리즘을 적용한 검사와 NG·OK 자동 분류 로트별 통계 분석까지 전 과정을 자동화했다. 이를 통해 데이터 관리 효율을 높이고 작업자 숙련도에 따른 편차를 최소화했다.


한울반도체는 국내 S사 납품을 시작으로 상용성을 입증한 뒤 MLCC를 생산하는 국내외 고객사로 적용 범위를 확대할 계획이다. 국산 장비만이 제공할 수 있는 합리적인 도입 비용과 빠른 현장 대응, 고객 공정에 맞춘 커스터마이징을 강점으로 시장 공략에 나선다는 전략이다.


한울반도체 관계자는 "당사의 MLCC 초음파 검사기는 AI 검사 알고리즘 기반으로 완전 자동 검사와 고속 검사를 동시에 구현한 장비"라며 "자체 개발한 하와이(HawAIe)의 AI 기능을 활용해 데이터 분석과 추론 등 생산성 지표를 향상시킬 수 있는 자동화 기능을 순차적으로 도입할 예정"이라고 말했다.


이어 "향후 MLCC를 넘어 반도체 패키지, 전력 모듈, 자동차 전장부품 등으로 적용 분야를 확대해 신뢰성 높은 전자부품 제조 생태계 구축에 기여하겠다"고 강조했다.




유현석 기자 guspower@asiae.co.kr
